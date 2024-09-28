PMD 34. Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti

PMD 34. Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD), 34. Olağan Genel Kurul toplantısını Ankara Sanayi Odası'nın toplantı salonunda gerçekleştirdi. Toplantıda Kemal Aktaş, tek listeyle yeniden başkan seçildi.

Başkan Aktaş'tan Açıklama

Açılış konuşmasında PMD'nin 60 yıllık geçmişinden ödün vermeden çalışmalarına devam edeceğini vurgulayan Aktaş, üyelerinin yaşadığı sıkıntıları çözme adına özveriyle çalıştıklarını belirtti.

Aktaş, "Atatürk'ün basına ve basın özgürlüğüne verdiği önemi biliyor ve Cumhuriyetimize, demokrasimize sahip çıkıyoruz. Sorunlarımızın çözümünde Meclis ile uyumlu bir işbirliği içinde olduk. Bu yaklaşımın bizim için önemi büyüktür," dedi.

Yeni Yönetim Kurulu Belirlendi

Gerçekleştirilen seçimde Kemal Aktaş, Yönetim Kurulu'nda yer alan Özgür Akbaş, Murat Şahin, Murat Akar, Besti Karalar, Ayşegül Melisa Kahvecioğlu ve Alp Özden ile birlikte yeniden göreve seçildi.