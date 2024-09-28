DOLAR
34,16 0,08%
EURO
38,11 0,02%
ALTIN
2.913,97 0,03%
BITCOIN
2.240.836,62 0,38%

PMD 34. Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti

Parlamento Muhabirleri Derneği'nin 34. Genel Kurul toplantısında Kemal Aktaş tekrar başkan seçildi.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 14:48
PMD 34. Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti

PMD 34. Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD), 34. Olağan Genel Kurul toplantısını Ankara Sanayi Odası'nın toplantı salonunda gerçekleştirdi. Toplantıda Kemal Aktaş, tek listeyle yeniden başkan seçildi.

Başkan Aktaş'tan Açıklama

Açılış konuşmasında PMD'nin 60 yıllık geçmişinden ödün vermeden çalışmalarına devam edeceğini vurgulayan Aktaş, üyelerinin yaşadığı sıkıntıları çözme adına özveriyle çalıştıklarını belirtti.

Aktaş, "Atatürk'ün basına ve basın özgürlüğüne verdiği önemi biliyor ve Cumhuriyetimize, demokrasimize sahip çıkıyoruz. Sorunlarımızın çözümünde Meclis ile uyumlu bir işbirliği içinde olduk. Bu yaklaşımın bizim için önemi büyüktür," dedi.

Yeni Yönetim Kurulu Belirlendi

Gerçekleştirilen seçimde Kemal Aktaş, Yönetim Kurulu'nda yer alan Özgür Akbaş, Murat Şahin, Murat Akar, Besti Karalar, Ayşegül Melisa Kahvecioğlu ve Alp Özden ile birlikte yeniden göreve seçildi.

İLGİLİ HABERLER

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray-PAOK Maçında Güvenlik Önlemleri Artırıldı
2
Bursa'da Deniz Otobüsünde Adam Cesedi Bulundu
3
Küçükçekmece'de Bilim Şenliği Coşkusu
4
İstanbul'da Hava Sıcaklıkları Düşüyor
5
Kahramanmaraş'ta 103 Yıllık Top Mermisi Bulundu
6
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Kastamonu'da Kur'an Kursu Temelini Attı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yatırım Danışma Konseyi Toplantısındaki Vurguları

Emlak Konut yeni kampanyasında ödeme planı ortaya çıktı! 72 Aya Varan Vade ile Ev Sahibi Olmanın Tam Zamanı

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek