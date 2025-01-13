Podemos Lideri, Maccabi Tel Aviv'in Madrid'e Girişini Engellemeyi Talep Etti

Podemos Partisi lideri Ione Belarra, Maccabi Tel Aviv’in Madrid’e girişinin engellenmesini istedi ve protesto çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 19:01
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 19:01
Podemos Lideri, Maccabi Tel Aviv'in Madrid'e Girişini Engellemeyi Talep Etti

Podemos Lideri, Maccabi Tel Aviv'in Madrid'e Girişini Engellenmesini İstedi

İspanya'da muhalefetteki Podemos Partisi lideri Ione Belarra, İspanya İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarına gönderdiği mektupta, Basketbol THY Avrupa Ligi'nde yarın Real Madrid ile karşılaşacak olan Maccabi Tel Aviv takımının Madrid'e girişinin engellenmesini talep etti.

Belarra'nın Açıklaması ve Protesto Çağrısı

Belarra, mektubunda, "İspanyol halkı yüksek sesle ve açık bir şekilde, Filistin halkına karşı soykırım yapan siyonistlerle tüm ilişkilerin kesilmesini istemiştir. Bu soykırıma destek veren söz konusu basketbol takımının ve tüm İsrailli taraftarının girişini engellemeliyiz." ifadelerine yer verdi. Ayrıca, Maccabi Tel Aviv taraftarlarının başka ülkelerde soykırımı savunarak ve İslamofobi'yi yayarak güvenlik sorunlarına neden olduğunu vurguladı.

Yarınki maç öncesinde, Belarra İspanyolları, maçın oynanacağı spor salonunun önünde toplanmaya davet ederek İsrail'i protesto etmeye çağırdı.

Dışişleri Bakanı'nın Yanıtı

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Belarra'nın çağrısı ile ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, Maccabi Tel Aviv'in Madrid'e girişinin engellenmeyeceğini belirtti. Albares, "Soykırım ve terörizmi savunan herkese karşıyız. Ancak sporun siyaset dışında bırakılması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Pek Çok Tartışmaya Sebep Olan Olaylar

Daha önce, Hollanda'nın Amsterdam kentinde 7 Kasım'da oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde ve sırasında, bazı İsrailli taraftarların Filistin destekçilerine yönelik saldırıları ve provokasyonları büyük olaylara yol açmıştı.

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