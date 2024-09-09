Polat Çifti Davasında Tahliye İtirazı Reddi

Polat Çifti Davasında Mahkeme Kararı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan ve Engin Polat'ın da yer aldığı davada, 4 sanık hakkında alınan tahliye kararına yapılan itirazın reddedildiğini duyurdu.

Dava Süreci ve Mahkeme Kararları

İstanbul'da devam eden ve toplamda 28 sanığın yargılandığı Polat ailesinin davasında, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün isimli 4 tutuklu sanık, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 6 Eylül 2023 tarihinde tahliye edildi. Ancak, Başsavcılığın itirazı sonrasında, tahliye kararı Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

Başsavcılığın İtiraz Gerekçeleri

Başsavcılık, sanıkların tahliyesine itiraz gerekçelerini dilekçesinde şöyle belirtti:

Tahliyenin gerektirecek bir değişikliğin olmaması.

Tutuklama kararındaki gerekçelerin hala geçerliliğini koruduğu.

Suçlamalarla ilgili yeterli delilin varlığı.

Sanıkların ceza miktarının yüksekliği nedeniyle kaçma riskinin bulunması.

Başsavcılık, bu nedenlerden ötürü sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Bir Üst Mahkemeye İtiraz Süreci

Başsavcılığın itirazı Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedildikten sonra dosyanın üst mahkemeye, yani ağır ceza mahkemesine ulaştırıldığı belirtildi.