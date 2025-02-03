Polatlı'da Kadın ve Köpeğine Şiddet: Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara Valiliği'nden Açıklama

Ankara Valiliği, Polatlı ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde, bir kadın ve köpeğinin darbedilmesiyle ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Olayın Detayları

Dün saat 22.40 sıralarında meydana gelen olayın ardından, valilik yapılan ihbar doğrultusunda derhal tahkikat başlatıldığını bildirdi.

Gözaltına Alınan Şüpheli

Açıklamada, darbedilen kadının 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildiği ve ilk muayenede hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi. Olayın faili olarak tespit edilen şüpheli, kısa sürede yakalanmış ve gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilmiştir.

İlk Bulgular

Yapılan ölçümler sonucunda, şüpheli ile mağdurun arkadaş oldukları ve her ikisinin de alkollü

Valilik, konuyla ilgili olan gelişmeleri takip etmeye ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecek.