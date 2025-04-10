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Polis Haftası'nda Çocuklardan Vatansever Ziyaret

Nevşehir'de emniyet mensubu ebeveynleri olan çocuklar, Polis Haftası'nı kutlamak için anne ve babalarını ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 13:36
Polis Haftası'nda Çocuklardan Vatansever Ziyaret

Nevşehir'de Anlamlı Polis Haftası Etkinliği

Nevşehir'de, anne veya babaları emniyet mensubu olan çocuklar, Polis Haftası dolayısıyla ebeveynlerini görev yerlerinde ziyaret ederek onların özel günlerini kutladı.

Etkinlik Detayları

Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu yönetimi, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü için anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında, okullarında ebeveyni emniyet mensubu olan öğrenciler ve öğretmenleri, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerini ve uygulama noktalarını ziyaret etti.

Çiçekler ve Kutlamalar

Çocuklar, ziyaret sırasında anne ve babalarının gününü kutlayarak onlara çiçek hediye etti. Bu duygusal anlar, sıcak bir atmosferde geçti. Öğrenci ve öğretmenler, daha sonra İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu tarafından makamda ağırlandı.

Nevşehir'de anne veya babaları emniyet mensubu olan çocuklar, ebeveynlerini görev yerlerinde...

Nevşehir'de anne veya babaları emniyet mensubu olan çocuklar, ebeveynlerini görev yerlerinde ziyaret ederek günlerini kutladı.

Nevşehir'de anne veya babaları emniyet mensubu olan çocuklar, ebeveynlerini görev yerlerinde...

Nevşehir'de anne veya babaları emniyet mensubu olan çocuklar, ebeveynlerini görev yerlerinde ziyaret ederek günlerini kutladı.

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