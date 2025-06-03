Polis, Kurban Pazarında Sahte Para ve Dolandırıcılık Konusunda Bilgilendirme Yaptı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi'deki kurban satış alanında satıcı ve alıcılara yönelik önemli bir bilgilendirme gerçekleştirdi.

Bayram dolayısıyla Cebeci Mahallesi'nde kurulan kurban satış alanını ziyaret eden polis ekipleri, hayvanların satıldığı çadırları tek tek gezerek, sahte para ve dolandırıcılık konusunda uyarılarda bulundu.

Polis, sahte paranın fotokopi gibi ince ve lifsiz olduğuna dikkat çekerek, gerçek paranın doku farkını hissedebilmek için "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası" yazısının tırtıklı olduğuna ve tırnakla dokunulduğunda hissedildiğine vurgu yaptı. Ayrıca, sahte paralarda holografik şeridin rakamın üzerine basıldığını belirttiler.

Özellikle büyük miktarlarda alışverişlerde paranın tek tek kontrol edilmesi gerektiğini söyleyen ekipler, kalabalık alanlarda sıkça rastlanan tantanacılık yöntemi hakkında da bilgi verdi. Dolandırıcıların organize bir şekilde hareket ettiğini ve kavga anında para veya cüzdan çaldıklarını aktaran polis, bu tür durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranmasının önemine dikkat çekti.

Bilgilendirme sonrası satıcılara verilen bir deste paranın içerisindeki sahte banknotları tespit etmeleri istendi. Satıcılar, verilen bilgiler doğrultusunda sahte paraları kolayca buldular.

Tokat'tan İstanbul'a kurban satışı için gelen Ahmet Yıldırım, 20 yıldır hayvan beslediğini ve sattığını belirterek, polislerin yaptığı bilgilendirmeden memnun kaldığını ifade etti. Yıldırım, "Denetimler çok güzel, sahte para konusunda gözümüzü açıyorlar, Allah razı olsun." dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi'deki kurban satış alanında satıcı ve alıcılara yönelik sahte para ve tantanacılık konusunda bilgilendirme yaptı.