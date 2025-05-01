Polisin Gece Devriyesi, 67 Yaşındaki Adamın Hayatını Kurtardı

Muş'ta Polislerin Kahramanlığı

Muş'un Bulanık ilçesinde, polis memurlarının gece devriyesi sırasında, kalp rahatsızlığı bulunan 67 yaşındaki Sait Kaya'nın hayatı kurtarıldı. Kaya, devriye gezen polisler tarafından hastaneye yetiştirilerek sağlığına kavuştu.

Olay Anı ve Müdahale

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Sait Kaya, yaklaşık iki hafta önce saat 04.00 sıralarında fenalaştı. Hastaneye gitmek için yakınlarını arayan ancak ulaşamayan Kaya, evinden çıkıp hastaneye gitmeye çalışırken devriye gezen polis memurlarıyla karşılaştı.

Yardım isteyen Kaya, polisler tarafından kısa sürede Bulanık Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalelerin ardından, Kaya Patnos Devlet Hastanesi’ne sevk edildi ve kalp damarına stent takılarak tedavi edildi.

Sait Kaya'nın Teşekkürü

Sağlığına kavuşan Sait Kaya, tedavi sürecinden sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, Emniyet Müdürü Mehmet Taşkın ve polis memurlarına teşekkür etti. Eşiyle aynı evde uyuduğu sırada rahatsızlandığını belirten Kaya, "Evden çıktım, yürürken tekrar rahatsızlandım ve yere düştüm. Devriye görevi yapan polisler yanımda oldu," dedi.

Kaya, yaşadığı olayı şöyle anlattı: "Hastaneye gitmek istedim ama araç bulamadım. Polis ekibi benim için hemen hastaneye hareket etti. Orada kalp damarıma stent taktılar. Şu an durumum iyi. O gün beni hastaneye yetiştiren polislere ve tüm emniyet teşkilatına teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun."

Mahalle Muhtarının Açıklamaları

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı İsmet Yılmaz, Sait Kaya’yı ziyareti sırasında bu konudan bahsetti. Yılmaz, "Emniyet güçlerimiz gece gündüz cadde ve sokaklarda güvenliği sağlıyor. Bugün de polislerimizi ziyarete geldik. Bizi makamında ağırlayan İlçe Emniyet Müdürü ve mesai arkadaşlarına teşekkür ediyoruz," diyerek emniyetin önemine dikkat çekti.

Muş'un Bulanık ilçesinde polis memurlarının gece devriyesi sırasında karşılaşarak hastaneye ulaştırdıkları 67 yaşındaki Sait Kaya, kalp damarına takılan stentle sağlığına kavuştu. Kaya, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, Emniyet Müdürü Mehmet Taşkın ve polis memurlarına teşekkür etti.

Muş'un Bulanık ilçesinde polis memurlarının gece devriyesi sırasında karşılaşarak hastaneye ulaştırdıkları 67 yaşındaki Sait Kaya, kalp damarına takılan stentle sağlığına kavuştu. Kaya, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, Emniyet Müdürü Mehmet Taşkın ve polis memurlarına teşekkür etti.