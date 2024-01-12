Politico, AB'nin Husi saldırılarına karşı Kızıldeniz'e savaş gemisi göndereceğini iddia etti

Politico'nun AB Dış İlişkiler Servisinden elde ettiği belgeye göre AB, "Kızıldeniz'den Körfez'e uzanan daha geniş bir bölgede yeni bir AB operasyonu başlatmayı" planlıyor.

Tahminlere göre Şubat sonunda başlayacak olan harekatta, "çok yönlü görev yapabilen en az üç savaş gemisi" bölgeye sevk edilecek. Bu iddia edilen plan, en az bir yıl sürecek.

Fransa öncülüğünde Körfez Bölgesi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde gerçekleştirilen Agenor adlı ortak gözetleme operasyonuna dayanacak bir operasyona AB ülkeleri arasından Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Norveç ve Portekiz'in de dahil olacağı belirtildi.

KIZILDENİZ'DE ATEŞ ÇEMBERİ DARALIYOR

Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz şehirlerindeki bazı yerlere gece boyunca Amerikan ve İngiliz savaş uçakları tarafından hava saldırısı gerçekleştirildi.

ABD Başkanı Joe Biden, yazılı bir açıklama yaparak, Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda'nın da operasyona katıldığını duyurdu.

ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD ve İngiltere askeri güçleri, savaş uçakları ve Tomahawk füzeleri kullanarak en az 12 Husi mevzisini imha etti.

KIZILDENİZ'DE SON GELİŞMELER

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılara misilleme olarak ticari gemilere saldırdıktan sonra, birçok gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seyahatlerini iptal etti.

Husilerin bu eylemleri, Akdeniz ile Kızıldeniz'i birleştirerek Avrupa ve Asya arasındaki en kısa yolu sağlayan ve küresel ticaretin yaklaşık %12'sinin gerçekleştiği Süveyş Kanalı'nın güvenliğini tehdit ediyor.

Bu durum, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizi" oluşacağı korkusunu yükseltiyor.