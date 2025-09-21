Polonya Bakanı Marta Cienkowska: İsrail’in Katıldığı Eurovision’a Katılmamamız Gerekir

Polonya Kültür Bakanı Marta Cienkowska, İsrail’in katıldığı Eurovision’a katılmama düşüncesini savundu; bazı ülkeler 2026 yarışmasına katılmayacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 13:52
Bakanın açıklamaları

Polonya Kültür ve Ulusal Miras Bakanı Marta Cienkowska, Tok FM radyosuna verdiği röportajda, “İsrail’in katıldığı Eurovision’a katılmamamız gerektiğini düşünüyorum.” sözlerinin kendi kişisel görüşü olduğunu belirtti.

“O bölgedeki gelişmeleri büyük bir üzüntüyle takip ediyorum. Bu bağlamda Eurovision’da eğlenmek çok zor.” diyen Cienkowska, yaşananlardan duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Diğer ülkelerin tepkisi

İsrail'in iştirakine izin verilmesi durumunda 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacağını veya katılım durumunu değerlendireceğini açıklayan ülkelerin sayısının her geçen gün arttığı kaydediliyor. Birçok kamu yayıncısı, Gazze'de soykırıma devam eden İsrail'in 2026 yarışmasına kabul edilmesi halinde kendi ülkelerinin yarışmaya katılmayacağını duyurdu.

Özellikle İrlanda, Slovenya, Hollanda, İsrail'in kabul edilmesi halinde gelecek yıl Eurovision'a katılmayacaklarını net şekilde açıkladı. İzlanda, Belçika ve İspanya da benzer şekilde hareket edeceklerinin işaretlerini verdi.

