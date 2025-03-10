Polonya Başbakanı Tusk, Musk'ın 'Küçük Adam' Söylemini Destekleyen Muhalefete Tepki Gösterdi

Rubio'dan Sert Tepki

Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Sikorski'nin açıklamalarına karşı bir tepki gösterdi. Rubio, X platformunda yaptığı paylaşımda, Sikorski'yi "bir şeyler uydurmakla" itham etti. "Kimse Ukrayna'nın Starlink bağlantısını kesmekle tehdit etmedi. Starlink olmasaydı Ukrayna bu savaşı çoktan kaybetmiş olurdu ve Ruslar şu anda Polonya sınırında olurdu." ifadelerini kullandı.

Musk'ın Açıklaması Ne Olmuştu?

Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski, Musk'ın Ukrayna ordusuna uydu internet hizmetleri sağlayan Starlink'i kapatacağına yönelik iddialarını eleştirmişti. Musk, Sikorski'nin bu eleştirisine yanıt vererek, "Sessiz ol, küçük adam. Maliyetin çok küçük bir kısmını ödüyorsun ve Starlink'in yerini hiçbir şey tutamaz." sözleriyle cevap vermişti.