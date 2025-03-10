Polonya Başbakanı Tusk, Musk'ın 'Küçük Adam' Söylemini Destekleyen Muhalefete Tepki Gösterdi

Polonya Başbakanı Tusk, Elon Musk'ın Dışişleri Bakanı Sikorski'ye yönelik ifadelerine destek veren muhalefeti eleştirdi.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 14:16
Polonya Başbakanı Tusk, Musk'ın 'Küçük Adam' Söylemini Destekleyen Muhalefete Tepki Gösterdi

Polonya Başbakanı Tusk'tan Sert Tepki

Polonya Başbakanı Donald Tusk, iş insanı Elon Musk'ın Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski için sarf ettiği "Sessiz ol, küçük adam." sözlerine destek veren muhalefete sert bir yanıt verdi.

Muhalefetin Tutumu Eleştirildi

Tusk, X sosyal medya platformunda yayınladığı bir mesajda, muhalefetin bu açıklamalara verdiği desteği eleştirerek, "Başka ülkenin siyasetçilerine Polonya'nın ulusal çıkarlarını anlatan Sikorski'ye saldırarak, muhalefet ulusal saygınlığının son kalıntılarını da kaybediyor." dedi. Tusk, bu davranışı siyasi ve ahlaki çöküş

Rubio'dan Sert Tepki

Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Sikorski'nin açıklamalarına karşı bir tepki gösterdi. Rubio, X platformunda yaptığı paylaşımda, Sikorski'yi "bir şeyler uydurmakla" itham etti. "Kimse Ukrayna'nın Starlink bağlantısını kesmekle tehdit etmedi. Starlink olmasaydı Ukrayna bu savaşı çoktan kaybetmiş olurdu ve Ruslar şu anda Polonya sınırında olurdu." ifadelerini kullandı.

Musk'ın Açıklaması Ne Olmuştu?

Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski, Musk'ın Ukrayna ordusuna uydu internet hizmetleri sağlayan Starlink'i kapatacağına yönelik iddialarını eleştirmişti. Musk, Sikorski'nin bu eleştirisine yanıt vererek, "Sessiz ol, küçük adam. Maliyetin çok küçük bir kısmını ödüyorsun ve Starlink'in yerini hiçbir şey tutamaz." sözleriyle cevap vermişti.

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