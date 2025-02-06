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Polonya Cumhurbaşkanı Duda: AB, Seçimlere Müdahale Edebilir

Cumhurbaşkanı Duda, AB'nin mayısta yapılacak Polonya seçimlerine müdahale edebileceğini öne sürdü.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 22:13
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 22:13
Polonya Cumhurbaşkanı Duda: AB, Seçimlere Müdahale Edebilir

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Avrupa Birliği'nin (AB) ülkede 18 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlere müdahalede bulunabileceğinin sinyallerini verdi. Duda, yerel radyo kanalı Kanal Zeroda yaptığı açıklamada, AB'nin Polonya'daki muhafazakar iktidar hakkında olumsuz bir tutum sergilediğini belirtti.

Duda, Romanya'da Anayasa Mahkemesi'nin geçersiz kıldığı seçimlere AB'nin müdahale ettiğini vurgulayarak, "Bu soruyu kendime soruyorum ve bunu ciddiye alıyorum çünkü Avrupa Komisyonu'nun bazı üyelerinin Romanya seçimlerine müdahale ettiklerine dair açıklamalarını duydum. Bu durum Polonya'nın işlerine karışıldığı hissini pekiştiriyor," dedi.

Cumhurbaşkanı, "Bugün, görünüşte demokratik olan seçimlerin sadece Brüksel'de kabul görenler tarafından kazanılabileceği izlenimini edindim ve bu durum beni rahatsız ediyor," ifadesini kullandı. Duda, Polonya'da demokrasinin bir yanılsamaya dönüşmesinden endişe ettiğini dile getirdi.

Polonya'da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçiminde, Szymon Franciszek Holownia(Polonya 2050 partisi), Rafal Trzaskowski(Sivil Koalisyon), Karol Nawrocki(Hukuk ve Adalet Partisi) ve Slawomir Mentzen(Polonya Konfederasyon Partisi) aday olarak yarışacak.

Romanya'deki Seçim Krizi

Romanya'da 24 Kasım 2024'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda, Batı ve NATO karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu, oyların %22,95'ini alarak birinci olmuştu. Merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisi'nden Elena Lasconi ise %19,17 oy alarak ikinci tura yükselmişti.

Ancak yapılan itirazlar neticesinde, Romanya Anayasa Mahkemesi, 6 Aralık 2024'te bu seçimin ilk turunu iptal etti ve seçimlerin yeniden yapılmasına karar verdi. Georgescu, iptal kararına itiraz etmiş olsa da, hem Bükreş Temyiz Mahkemesi hem de Romanya Yüksek Mahkemesi, iptal kararını onayladı. Romanya'daki "Batı yanlısı" iktidar koalisyonu yeni seçimin 4 Mayıs'ta yapılacağını açıkladı.

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