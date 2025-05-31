Polonya Cumhurbaşkanı Seçimi İçin İkinci Tur Heyecanı

Polonya, Cumuhbaşkanı Seçiminin İkinci Turuna Hazırlanıyor

Polonya'da yaklaşık 29 milyon seçmen, yarın yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu için oy kullanmak üzere sandık başına gidiyor. Bu seçimde, ülkeyi beş yıl boyunca temsil edecek yeni cumhurbaşkanı belirlenecek.

18 Mayıs'ta gerçekleştirilen ilk turda, Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski ve muhalefetin adayı tarihçi Karol Nawrocki, en çok oy alarak ikinci tura geçmeye hak kazandı. Bu seçim, Polonya'da Başbakan Donald Tusk hükümeti ve muhalefet arasında süregelen çekişmelerin gölgesinde yapılacak. Konular arasında AB ilişkileri, yargı reformları, kürtaj yasaları ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi önemli meseleler öne çıkıyor.

İki Farklı Vizyon, Tek Seçim

Rafal Trzaskowski, merkezci ve liberal bir perspektifle AB yanlısı bir kampanya yürütürken, Karol Nawrocki, muhafazakar görüşleriyle dikkat çekiyor. Son kamuoyu yoklamaları, adaylar arasında kıyasıya bir yarışın sürdüğünü gösteriyor. Seçimin son derece çekişmeli geçeceği öngörülüyor.

Seçimde Ekonomi Ön Planda

Seçim kampanyalarında ön plana çıkan başlıklar arasında Ukraynalı mülteciler, AB-Polonya ilişkileri, ekonomi, tarım ve vergiler yer alıyor. Polonya halkı, en çok ekonomik konulara odaklanıyor. Yüksek enflasyon, emekli maaşları, sosyal yardımlar ve vergi reformları adayların vaatlerinin merkezinde bulunuyor.

Trzaskowski’nin vaadleri arasında, savunma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5'ine çıkarılması ve kürtaj yasalarının serbestleştirilmesi yer alıyor. Ayrıca, ülkenin silah ve teknoloji endüstrisinin geliştirilmesi ve yeni sanayi projeleri üzerinde duruyor. Nawrocki ise vergilerin düşürülmesi ve AB'nin göç politikalarından çekilme yanı sıra LGBT bireylerin haklarına karşı çıkıyor.

Her İki Aday İçin Yoğun Mitingler

Seçim öncesi 25 Mayıs'ta düzenlenen mitinglerde, her iki adaya da 10 binlerce seçmen katıldı. Nawrocki'nin mitinginde katılımcıların çoğu Polonya bayrağı taşırken, Trzaskowski'nin destekçisi birçok kişi Avrupa Birliği ve LGBT bayraklarıyla yer aldı. Ayrıca, 695 binden fazla Polonyalı vatandaş, yurt dışında oy kullanmak için kayıt yaptırdı.