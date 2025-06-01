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Polonya'da Cumhurbaşkanı Seçiminin İkinci Turu Başladı

Polonya'da 29 milyon seçmen, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oy verme işlemlerine başladı.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 11:08
Polonya'da Cumhurbaşkanı Seçiminin İkinci Turu Başladı

Polonya'nın yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere yapılan seçimin ikinci turu başladı. Yaklaşık 29 milyon kayıtlı seçmen için oy verme süreci, yerel saatle 07.00'de başladı ve 21.00'e kadar devam edecek.

Seçimin ilk turu, 18 Mayıs'ta gerçekleştirildi ve 13 adayın yarıştığı bu turda en çok oyu alan sivil koalisyon grubunun adayı Rafal Trzaskowski ve muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisi'nin adayı tarihçi Karol Nawrocki ikinci turda yarışmaya hak kazanmıştı.

Bu cumhurbaşkanı seçimi, Polonya'da Başbakan Donald Tusk hükümeti ile muhalefet arasında, özellikle Avrupa Birliği (AB) ilişkileri, yargı reformları, kürtaj yasaları ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi konularda yaşanan çekişmelerin gölgesinde yapılıyor.

Oylama işleminin sona ermesinin ardından, sandık çıkış anketlerinin açıklanması bekleniyor. Seçimin nihai sonuçları ise yarın belli olması öngörülüyor.

Seçimde Liberal ve Muhafazakar Görüşler Mücadele Ediyor

Son kamuoyu yoklamaları, AB yanlısı olarak bilinen Trzaskowski ile muhafazakar görüşe sahip Nawrocki arasında kıyasıya bir yarışın sürdüğünü gösteriyor. Anketler, seçimin 'bıçak sırtı' geçeceğini ve kazananın çok az oy farkıyla belirleneceğini öngörüyor.

Bu seçim, adayların siyasi duruşları nedeniyle bazı analistler tarafından 'medeniyetler çatışması' olarak nitelendiriliyor. Seçim sonuçlarının, Polonya'nın AB'deki konumu açısından kritik önem taşıdığı belirtiliyor. Polonya'nın bu seçim sonucuyla, AB içindeki koltuğunu sağlamlaştıracağı ya da daha zorlu süreçlerle karşılaşacağı yorumları yapılıyor.

Polonya'nın yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere yapılan seçimin ikinci turunda, yaklaşık 29...

Polonya'nın yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere yapılan seçimin ikinci turunda, yaklaşık 29 milyon kayıtlı seçmen için oy verme süreci başladı. Polonyalı seçmenler için yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi 21.00'e kadar sürecek.

Polonya'nın yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere yapılan seçimin ikinci turunda, yaklaşık 29...

Polonya'nın yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere yapılan seçimin ikinci turunda, yaklaşık 29 milyon kayıtlı seçmen için oy verme süreci başladı. Polonyalı seçmenler için yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi 21.00'e kadar sürecek.

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