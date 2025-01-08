Polonya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi 18 Mayıs'ta Yapılacak

Polonya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi Tarihi Belli Oldu

Polonya'da, cumhurbaşkanlığı seçimleri 18 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak. Bu önemli gelişme, Polonya Meclis Başkanı Szymon Franciszek Holownia tarafından duyuruldu.

Holownia, bu tarih belirlenirken, seçim kampanyasına ve gerekli prosedürlere yeterli zaman tanımak amacı güdüldüğünü ifade etti. Ayrıca, eğer ilk turda hiçbir aday yeterli oyu elde edemezse, ikinci tur oylaması 1 Haziran 2024'te gerçekleştirilecek.

Adaylar ve Rekabet

Meclis Başkanı Holownia, aynı zamanda iktidar ortaklarından Polonya 2050 partisinin adayı olarak seçime katılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı yarışında, iktidardaki Sivil Koalisyon grubunun adayı Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski, muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisi tarihçi Karol Nawrocki ve Polonya Konfederasyon Partisi ise Slawomir Mentzen'i aday olarak belirlemiş durumda.

Mevcut Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ikinci 5 yıllık dönemini tamamlayarak Ağustos'ta görevinden ayrılacak ve yeniden aday olamayacak. Bu seçimlerin, AB yanlısı Başbakan Donald Tusk'ın hükümeti için bir güven oylaması niteliği taşıyacağı da değerlendiriliyor.