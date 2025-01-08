DOLAR
35,38 -0,13%
EURO
36,51 0,2%
ALTIN
3.019,74 -0,39%
BITCOIN
3.389.850,65 0,92%

Polonya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi 18 Mayıs'ta Yapılacak

Polonya'da cumhurbaşkanlığı seçimleri 18 Mayıs'ta gerçekleşecek. İlk turda yeterli oy alınamazsa ikinci tur 1 Haziran'da olacak.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 20:25
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 20:25
Polonya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi 18 Mayıs'ta Yapılacak

Polonya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi Tarihi Belli Oldu

Polonya'da, cumhurbaşkanlığı seçimleri 18 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak. Bu önemli gelişme, Polonya Meclis Başkanı Szymon Franciszek Holownia tarafından duyuruldu.

Holownia, bu tarih belirlenirken, seçim kampanyasına ve gerekli prosedürlere yeterli zaman tanımak amacı güdüldüğünü ifade etti. Ayrıca, eğer ilk turda hiçbir aday yeterli oyu elde edemezse, ikinci tur oylaması 1 Haziran 2024'te gerçekleştirilecek.

Adaylar ve Rekabet

Meclis Başkanı Holownia, aynı zamanda iktidar ortaklarından Polonya 2050 partisinin adayı olarak seçime katılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı yarışında, iktidardaki Sivil Koalisyon grubunun adayı Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski, muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisi tarihçi Karol Nawrocki ve Polonya Konfederasyon Partisi ise Slawomir Mentzen'i aday olarak belirlemiş durumda.

Mevcut Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ikinci 5 yıllık dönemini tamamlayarak Ağustos'ta görevinden ayrılacak ve yeniden aday olamayacak. Bu seçimlerin, AB yanlısı Başbakan Donald Tusk'ın hükümeti için bir güven oylaması niteliği taşıyacağı da değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uşak'ta Motosiklet Minibüsle Çarpıştı: Bir Genç Hayatını Kaybetti
2
İsrail Ordusu, Gazze'de Bir Esirin Cesedine Ulaştı
3
Güney Kıbrıs’ta AKEL, İsrail Cumhurbaşkanı’nın Ziyaretini Protesto Edecek
4
Rusya, İsrail'in Suriye'deki Yasa Dışı Faaliyetlerine Uyardı
5
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Selim İleri'ye Başsağlığı Mesajı
6
Orgeneral Gürak Kuveyt'te Önemli Temaslarda Bulundu
7
THY'nin 2024 Yolcu Sayısı 85,2 Milyonu Aştı

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!