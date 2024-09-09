Polonya'da Rusya ve Belarus Destekli Gruplardan Siber Saldırı İddiası

Polonya'dan Siber Güvenlik Uyarısı

Polonya Dijitalleşme Bakanı Krzysztof Gawkowski, 2024 yılının ilk yarısında, Rusya ve Belarus destekli grupların gerçekleştirdiği 400 binden fazla siber saldırıya maruz kaldıklarını duyurdu.

Siber Tehditlerin Artışı

Gawkowski, basına verdiği demeçte, bu grupların, Polonya'nın devlet kurumlarına ilişkin kişisel bilgileri ele geçirerek bilgi sızdırma ve şantaj yapmayı hedeflediğini belirtti.

Günlük olarak yaklaşık 1000 siber saldırı girişimi ile karşılaştıklarını ifade eden Gawkowski, bu tehditleri büyük ölçüde engellemeyi başardıklarını vurguladı.

Geçen Yılın Verileri

2023 yılında 370 bin siber saldırıya maruz kaldıklarını belirten Gawkowski, mevcut saldırı girişimlerinin bu yıl 400 bini geçeceğini öngördüklerini aktardı.

Yeni Yasalar Üzerine Çalışmalar

Bakan, Polonya hükümetinin siber güvenliği artırmak amacıyla yeni yasal düzenlemeler üzerinde çalıştığını da sözlerine ekledi.