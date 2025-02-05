Polonya, Olası Rus Saldırısına Karşı Savunma Harcamalarını Artırmayı Hedefliyor

Polonya Savunma Bakanı'ndan Önemli Açıklama

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Rusya veya diğer ülkelerden gelebilecek olası saldırılara karşı savunma harcamalarını artırma hedeflerini açıkladı. Bakan, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) %4,7'sini savunma bütçesine ayırmayı planladıklarını belirtti.

Yatırımlar ve Güvenlik

Kosiniak-Kamysz, Politico ile yaptığı görüşmede, savunma harcamalarının artırılmasının önemine dikkat çekerek, "O kadar çok yatırım yapmalıyız ki Rusya, Polonya'ya veya NATO müttefiklerinden herhangi birine yapılacak saldırının trajik sonuçlar doğuracağını fark etmelidir." dedi. Polonya, NATO üyeleri arasında bu alanda lider konumdadır.

Amerikan Teçhizatı

Bakan, 55-60 milyar dolarlık bir bölümün Amerikan teçhizatına yönlendirileceğini açıkladı. Bu durum, Polonya'nın savunma alanında ne denli kararlı olduğunu göstermektedir. Kosiniak-Kamysz ayrıca, her türlü saldırıya karşı hazırlıklı olmak için savunmaya bu kadar yatırım yaptıklarını vurguladı.

ABD ile İlişkiler

ABD Başkanı Donald Trump'ın, NATO üyelerine savunma harcamalarını artırmaları konusunda yaptığı çağrılar Polonya için anlam taşıyor. Kosiniak-Kamysz, ABD'nin bölgedeki askeri varlığını koruması için Avrupa'nın güvenlik alanına daha fazla yatırım yapması gerektiğini ifade etti.

Ukrayna'ya Asker Göndermeyeceğiz

Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında konuşan Kosiniak-Kamysz, Ukrayna'ya asker göndermek gibi bir niyetlerinin olmadığını belirtti. Ayrıca, NATO üyesi ülkelerin 2014'te aldığı karar gereği, GSYH'lerinin en az %2'sini savunmaya ayırmaları gerektiğinin altını çizdi.

Trump'ın Savunma Harcamaları Çağrısı

Trump, Avrupa ülkelerinin askeri ittifaka katkılarını eleştirerek, NATO üyelerinin savunmaya GSYH'lerinin %5'ini ayırmalarını istemişti. Ancak Avrupa'nın bazı büyük ekonomileri bu hedefi olumlu karşılamıyor. Örneğin Almanya ve Fransa, böyle bir artışın bütçeleri üzerinde olumsuz etkileri olacağı endişesini taşıyor.