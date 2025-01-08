Polonya, St. Petersburg'daki Başkonsolosluğunu Kapatıyor

Polonya, Rusya'daki Başkonsolosluğunu Kapatma Kararı Aldı

Polonya, Rusya'nın St. Petersburg kentindeki başkonsolosluğunun kapatıldığını resmi olarak duyurdu. Polonya Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, bu kararın arka planında yatan sebepler detaylandırıldı.

Tören ve Açıklamalar

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Polonya'nın Moskova Büyükelçisi Krzysztof Krajewski ile birlikte St. Petersburg'daki başkonsolosluğun kapatılması için bir tören düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Polonya'nın St. Petersburg'daki Başkonsolosluğu, Rusya'nın Polonya temsilciliğinin faaliyetlerine verdiği izni geri çekmesi üzerine kapatıldı" ifadelerine yer verildi.

Gelecek Umutları ve Devam Eden Faaliyetler

Büyükelçi Krajewski, konsolosluk misyonunun "daha iyi zamanlarda St. Petersburg'a dönmesini umut ettiklerini" belirtti. Ayrıca, Rusya üzerindeki Polonya temsilciliklerinin Moskova, Kaliningrad ve Irkutsk kentlerinde faaliyet göstermeye devam edeceği bilgisi aktarıldı.

Polonya ayrıca, 30 Kasım 2024'te Rusya'nın Poznan Başkonsolosluğunu kapatma kararı aldığını ve karşılıklı olarak 5 Aralık 2024'te Rusya'nın Polonya'nın St. Petersburg Başkonsolosluğunu kapatma kararını duyurduğunu hatırlattı.