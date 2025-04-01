DOLAR
37,93 0,06%
EURO
41,07 -0,13%
ALTIN
3.820,67 -0,28%
BITCOIN
3.200.251,4 -2,26%

Polonya Uçağı Antalya Havalimanı'na Acil İniş Yaptı, Yolcular Tahliye Edildi

Antalya Havalimanı'na acil iniş yapan Polonya uçağındaki 180 yolcu, üçüncü uçakla tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 09:21
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 09:21
Polonya Uçağı Antalya Havalimanı'na Acil İniş Yaptı, Yolcular Tahliye Edildi

Polonya Uçağı Acil İniş Yaptı

Antalya Havalimanı, dün sabah hareket eden Polonya'ya ait bir yolcu uçağının acil inişine ev sahipliği yaptı. Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, uçakta 180 yolcunun, çoğunluğunu oluşturan İsrailli öğrenci grubu ile birlikte tahliye edildiğini duyurdu.

Uçaktaki Yolcuların Durumu Nasıl?

Seyitoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uçakta yaşanan teknik arızanın ardından mevcut yolcuların havalimanı bekleme salonuna alındığını ve yiyecek ile içecek ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti. Seyitoğlu, sağlıklarıyla ilgili bir problem olmadığını ifade etti.

İkinci ve Üçüncü Uçak Talepleri

İlk olarak gelen uçaktaki arızanın ardından tahliye için ikinci bir uçak talep edildi, ancak o uçak da arızalanınca üçüncü bir uçak gönderildi. Seyitoğlu, "Diğer iki uçağın onarımı için teknisyenler çalışmalara devam ediyor." dedi.

Söz konusu olay sonucunda, İsrailli öğrenci grubu ve mürettebat, Antalya Havalimanı'ndaki tüm ihtiyaçları karşılandıktan sonra tahliye edilen son uçakla güvenli bir biçimde Polonya'ya geri dönmüş oldu.

İLGİLİ HABERLER

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de 2. İnönü Zaferi'nin 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı
2
Kuala Lumpur'da Doğal Gaz Boru Hattında Yangın: 112 Yaralı
3
Palandöken'de Kayak Merkezlerinde En Fazla Kar Kalınlığı 105 Santimetreyle Ölçüldü
4
Sivas'ta Rögar Düşen Ördek Yavrusunu İtfaiye Kurtardı
5
İsrail'in Tulkerim'deki Saldırıları 65. Gününde Devam Ediyor
6
İHH, Ramazan'da 67 Ülkede 3 Milyondan Fazla Kişiye Ulaştı

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!