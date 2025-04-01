Polonya Uçağı Antalya Havalimanı'na Acil İniş Yaptı, Yolcular Tahliye Edildi

Polonya Uçağı Acil İniş Yaptı

Antalya Havalimanı, dün sabah hareket eden Polonya'ya ait bir yolcu uçağının acil inişine ev sahipliği yaptı. Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, uçakta 180 yolcunun, çoğunluğunu oluşturan İsrailli öğrenci grubu ile birlikte tahliye edildiğini duyurdu.

Uçaktaki Yolcuların Durumu Nasıl?

Seyitoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uçakta yaşanan teknik arızanın ardından mevcut yolcuların havalimanı bekleme salonuna alındığını ve yiyecek ile içecek ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti. Seyitoğlu, sağlıklarıyla ilgili bir problem olmadığını ifade etti.

İkinci ve Üçüncü Uçak Talepleri

İlk olarak gelen uçaktaki arızanın ardından tahliye için ikinci bir uçak talep edildi, ancak o uçak da arızalanınca üçüncü bir uçak gönderildi. Seyitoğlu, "Diğer iki uçağın onarımı için teknisyenler çalışmalara devam ediyor." dedi.

Söz konusu olay sonucunda, İsrailli öğrenci grubu ve mürettebat, Antalya Havalimanı'ndaki tüm ihtiyaçları karşılandıktan sonra tahliye edilen son uçakla güvenli bir biçimde Polonya'ya geri dönmüş oldu.