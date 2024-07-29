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Polonya, Ukrayna'nın Soykırım Davasına Katıldı

Polonya, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı açtığı soykırım davasına müdahil olma talebinde bulundu.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 23:05
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 23:05
Polonya, Ukrayna'nın Soykırım Davasına Katıldı

Polonya'nın Soykırım Davasına Müdahilliği

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Polonya'nın, Soykırım Sözleşmesi ihlali nedeniyle Ukrayna'nın Rusya aleyhine açtığı davaya müdahil olma başvurusu yaptığını duyurdu.

Başvuru Detayları

Polonya, UAD'ye yaptığı başvuruda, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi çerçevesinde Ukrayna'nın davasına müdahil olma talebinde bulundu.

Polonya, Divan Şartı'nın 62 ve 63 maddeleri uyarınca müdahil olma başvurusunda bulundu. İlk olarak, 62. madde kapsamında 'hukuki menfaati etkilenen' bir devlet olarak müdahillik talep etti. Polonya'nın bu başvuruda, Rusya'nın Ukrayna'ya silah desteği vermesi dolayısıyla verilen kararın kendi menfaatlerini doğrudan etkileyeceğini vurguladığı ifade edildi.

Uygulanan Prosedürler

Divan, Ukrayna-Rusya arasındaki soykırım davasında 63 madde çerçevesinde müdahillik talebinde bulunan 33 devletten, ABD hariç, 32'sinin müracaatını kabul etti. Öte yandan, UAD, Gambiya-Myanmar arasındaki benzer bir davada da 7 ülkenin müdahillik talebini onaylamıştı.

Ukrayna'nın Dava Süreci

Ukrayna, 26 Şubat 2022'de Rusya aleyhine UAD'ye başvurarak Donetsk ve Luhansk bölgelerinde soykırım yapıldığı iddialarını reddetti. Украины, Rusya'nın yaptığı açıklamaların BM Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini öne sürdü.

UAD, 16 Mart 2022'de Rusya'nın askeri operasyonunu durdurmasını istemiş ve 2 Şubat 2024’te, Rusya'nın 1948 tarihli BM Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine dair davaya bakmaya yetkili olduğuna karar verdi.

Rusya'nın İddiaları

Rusya, Donetsk ve Luhansk'taki halkın soykırıma maruz kaldığı iddialarında bulunarak bu bölgelerde askeri operasyon başlatmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu operasyonların amacının 'Ukrayna'nın Nazizm ve militarizmden arındırılması' olduğunu belirtmiştir.

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