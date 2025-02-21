Polonya, Ukrayna'ya ABD ile İşbirliği Çağrısı Yaptı

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Ukrayna'ya ABD ile işbirliği yapma mesajı verdi, barış için Washington desteğinin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 17:44
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 17:44
Polonya, Ukrayna'ya ABD ile İşbirliği Çağrısı Yaptı

Polonya'dan Ukrayna'ya Önemli Mesaj!

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD yönetimiyle "işbirliği sürecine bağlı kalınması" gerektiğini vurguladı. Duda, X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, iki liderin ABD-Rusya müzakereleri hakkında konuştuğunu belirtti.

Barış İçin ABD Desteği Kritik!

Duda, Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı bir barışın sağlanabilmesi için ABD'nin desteğinin hayati olduğunu dile getirdi. Özellikle, Zelenskiy'e ABD Başkanı Donald Trump ile yapıcı bir işbirliği sürecine bağlı kalmasını önerdi.

Öte yandan, Zelenskiy, Kiev'de ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile bir araya gelmişti. Ancak, ABD tarafının isteği üzerine basın toplantısı iptal edildi.

Hatırlanacağı üzere, ABD ve Rusya üst düzey heyetleri, 18 Şubat'ta Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde bir araya gelerek ikili ilişkileri normalleştirme ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırma konularını görüşmüşlerdi.

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