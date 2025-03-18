Portekiz Cumhurbaşkanı De Sousa, Slovenya'da Resmi Temaslarda Bulundu

Cumhurbaşkanı De Sousa'nın Resmi Ziyareti

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, Slovenyalı mevkidaşı Natasa Pirc Musar'ın daveti üzerine Slovenya'nın başkenti Ljubljana'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında, iki lider de Avrupa ve uluslararası konulara dair benzer görüşlere sahip olduklarını ifade etti.

Filistin ve Ukrayna Üzerine Ortak Açıklamalar

Ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı De Sousa, Filistin ve İsrail sorununda iki devletli çözüm önerisini desteklediklerini vurguladı. Ayrıca, bu süreçte diyalog yanlısı olanların desteklenmesi gerektiğini ve engeller çıkaranların ise eleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Pirc Musar da, Ukrayna'ya verdikleri desteği dile getirerek, "Kalıcı ve adil bir barışa ulaşmak istiyorsak Ukrayna görüşmelerin bir parçası olmalı. Ukrayna'da süren savaş, tüm Avrupa'nın güvenliğini ve istikrarını etkilemektedir. Bu nedenle Ukrayna'daki barış görüşmeleri Avrupa olmadan gerçekleşmemelidir," dedi.

Madalyanın Takdimi

Ziyaretin sonunda, De Sousa, Pirc Musar'a Portekiz'in en yüksek devlet nişanını takdim ederek dostluğun ve iş birliğinin sembolü olan bu jesti gerçekleştirdi.