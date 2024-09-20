Portekiz'de Ulusal Yas: Tarihin En Ağır Orman Yangınları Yaşanıyor

Portekiz, En Büyük Orman Yangınlarıyla Mücadele Ediyor

Portekiz, 14 Eylül'den bu yana devam eden ve 7 kişinin ölümüne yol açan büyük orman yangınları nedeniyle ulusal yas ilan etti. Bu felaket, ülkenin tarihindeki en büyük yangın olaylarından biri olarak kayıtlara geçti.

Yangınların Etkileri ve Boyutu

Yangınlar, başkent Lizbon'un 10 katı büyüklüğünde bir alanı etkisi altına aldı. Özellikle kuzey bölgelerinde yoğunlaşan yangınlar, 120 bin hektardan fazla ormanlık alanı kül etti. Ancak, müdahale ekiplerinin gayretleri ve gelen yağışlar sayesinde yangınlar kontrol altına alınmaya başlandı.

Ulusal Yas ve Yaşanan Kayıplar

17 Eylül günü felaket durumu ilan edilmesinin ardından, 7 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 160 kişinin yaralandığı yangınlar hakkında yapılan soruşturmalar sonucunda 5 kişi gözaltına alındı. Averio, Vila Real, Braga, Viseu ve Coimbra gibi yerleşim yerleri yangınlardan ciddi şekilde etkilendi ve yüzlerce kişi evsiz kaldı.

Devam Eden Tehlike ve İfadeler

Portekiz Ulusal Acil Durum ve Sivil Koruma Kurumu, yangınların hâlâ yaklaşık 30 noktada etkili olduğunu ancak kontrol altına alındığını açıkladı. Yangınlar sebebiyle, ulusal yas nedeniyle ülkede bayraklar yarıya indirildi.