Portekiz'deki Orman Yangınlarında Can Kaybı Artıyor

Portekiz'de Orman Yangınları Felaket Haline Geldi

Geçen hafta sonundan bu yana Portekiz'in kuzey ve orta bölgelerini etkisi altına alan orman yangınları, yıkıcı sonuçlar doğuruyor. Resmi kaynaklardan alınan bilgilere göre, yangınlar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Yangınların Ölçüleri ve Etkileri

Portekiz Ulusal Acil Durum ve Sivil Koruma Kurumu'nun açıklamasına göre, 60 bin hektardan fazla ormanlık alan yandı ve halen 65 noktada yangınlar devam ediyor. Yangınlarda üç itfaiye görevlisi de dahil olmak üzere toplam 7 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise 50'ye ulaştı.

Hükümetin Açıklamaları ve Önlemler

Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, Bakanlar Kurulu’nu olağanüstü bir şekilde toplayarak, yangınlarla mücadele öncesinde alınacak tedbirleri ve sonraki süreçte hızlı müdahale sağlamak amacıyla yapılacak kararları duyurdu. Ayrıca, yangın çıkmasına sebep olanlar için cezaların arttırılacağını belirtti.

Tahliyeler ve Trafik Düzenlemeleri

Yangınlarla mücadele için 5 binin üzerinde kişi görev almakta, 1700 karada ve 29 havada araçla destek sağlanmaktadır. Özellikle Porto kenti güneyindeki Aveiro bölgesinde, binlerce kişi tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildi. Yangınların etkisiyle 7 otoyol da trafiğe kapalı tutuldu.

Alarm Durumu Uzatıldı

Portekiz hükümeti, orman yangınları ile mücadelede daha önce 15 Eylül’de açıkladığı alarm durumunu, 19 Eylül gece yarısına kadar uzatarak, mevcut durumu kontrol altına almaya çalışıyor.