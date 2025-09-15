Portekiz, Filistin Devleti'nin Tanınmasına Gelecek Hafta Yönelik Adım Atabilir

Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, Filistin Devleti'nin tanınmasına ilişkin sürecin devam ettiğini ve gelecek hafta gelişmeler olacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 19:32
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 19:32
Portekiz, Filistin Devleti'nin Tanınmasına Gelecek Hafta Yönelik Adım Atabilir

Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, Filistin Devleti'ni resmi olarak tanıma sürecinde gelecek hafta gelişmeler olacağını duyurdu. Rangel açıklamayı, Londra'da İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptı.

Rangel'in açıklamaları ve siyasi temaslar

Rangel, basına yaptığı açıklamada: "Şimdiye kadar Filistin Devleti'ni tanınma yolunda engel teşkil edecek bir durum yaşanmadı. Süreç devam ediyor ve gelecek hafta gelişmeler olacak." ifadelerini kullandı. Bakan, Portekiz'de Meclis'teki siyasi gruplarla görüşmelerini tamamladığını, ancak Başbakan Luis Montenegro ve Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa ile bir toplantı daha yapacağını belirtti.

BM süreci ve uluslararası eğilim

Rangel ayrıca, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Portekiz adına, İsrail'in Katar'da Hamas üyelerini hedef alan saldırısını kınayan bir karar metni sunacaklarını ifade etti.

Bilindiği üzere, İsrail işgali altında bulunan Filistin Devletini bağımsızlığını ilan ettiği 15 Kasım 1988'den bu yana BM üyesi 193 ülkeden 147'si tanıdı. Portekiz'in yanı sıra Fransa, İngiltere, Kanada ve Maltanın da Filistin Devleti'ni tanıması bekleniyor.

