DOLAR
42,71 -0,03%
EURO
50,26 -0,11%
ALTIN
5.874,89 0,55%
BITCOIN
3.688.832,04 -0,61%

Porto Alegre'de Fırtına 24 Metrelik Özgürlük Heykeli Replikasını Devrtti

Porto Alegre'de şiddetli rüzgarlar, Guaiba'da Havan mağazasının otoparkındaki 24 metrelik Özgürlük Heykeli replikasını devirdi; can kaybı yok, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 12:26
Porto Alegre'de Fırtına 24 Metrelik Özgürlük Heykeli Replikasını Devrtti

Porto Alegre'de Fırtına 24 Metrelik Özgürlük Heykeli Replikasını Devrtti

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde etkili olan şiddetli rüzgarlar, Porto Alegre kentinin Guaiba bölgesinde bulunan bir mağazanın otoparkındaki 24 metrelik Özgürlük Heykeli replikasının devrilmesine neden oldu.

Fırtına uyarısı ve hız verileri

Rio Grande do Sul Eyaleti Sivil Savunması, rüzgar hızlarının saatte 90 kilometreyi aşabileceği uyarısında bulundu. Yerel saat ile 15.20-16.20 arasındaki uyarı süresince kaydedilen en yüksek hız saatte 83.3 kilometre olarak belirtildi.

Olayın seyri ve müdahale

Olay, Santa Catarina merkezli Havan zincirine ait büyük bir mağazanın otoparkında meydana geldi. Devrilen devasa heykelin düşüşü çevrede kısa süreli panik yarattı; yetkililer olay yerinde güvenlik çemberi oluşturarak önlem aldı. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Firma, olayın ardından teknik ekiplerin katılımıyla kapsamlı bir inceleme başlatılacağını duyurdu. Yetkililer ve mağaza yetkilileri, nedenlerin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Yapının boyutları

Mağazanın otoparkındaki yapı, kaide dahil toplam 35 metre yüksekliğindeydi; yıkılan kısmın yüksekliği ise 24 metre olarak kaydedildi.

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletindeki Porto Alegre şehrinde etkili olan fırtına, Guaiba...

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletindeki Porto Alegre şehrinde etkili olan fırtına, Guaiba bölgesindeki bir mağazanın otoparkındaki 24 metrelik Özgürlük Heykeli replikasının devrilmesine neden oldu.

İLGİLİ HABERLER

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya'da Tırdan 42 Afgan Kaçak Göçmen Çıktı
2
Sincan Belediyesi Kreşlerinde 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası' Coşkusu
3
Yozgat Akdağmadeni'de Tarihi Objeler Ele Geçirildi
4
Mersin’de Yenilenen Manolya Parkı’na Şehit Emre Öztürk’ün Adı Verildi
5
Eskişehir'de bisiklet yüklü kamyonda yangın: İtfaiye söndürdü, polis soruşturuyor
6
Türk Telekom CDP’de 'A' Skoru ile Küresel Çevre Liderleri Arasında — Su Programı'nda 'A-'
7
Almanya'nın 10. Cumhurbaşkanı Cristian Wolf İznik Boyalıca'yı Ziyaret Etti

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi