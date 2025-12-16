Porto Alegre'de Fırtına 24 Metrelik Özgürlük Heykeli Replikasını Devrtti

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde etkili olan şiddetli rüzgarlar, Porto Alegre kentinin Guaiba bölgesinde bulunan bir mağazanın otoparkındaki 24 metrelik Özgürlük Heykeli replikasının devrilmesine neden oldu.

Fırtına uyarısı ve hız verileri

Rio Grande do Sul Eyaleti Sivil Savunması, rüzgar hızlarının saatte 90 kilometreyi aşabileceği uyarısında bulundu. Yerel saat ile 15.20-16.20 arasındaki uyarı süresince kaydedilen en yüksek hız saatte 83.3 kilometre olarak belirtildi.

Olayın seyri ve müdahale

Olay, Santa Catarina merkezli Havan zincirine ait büyük bir mağazanın otoparkında meydana geldi. Devrilen devasa heykelin düşüşü çevrede kısa süreli panik yarattı; yetkililer olay yerinde güvenlik çemberi oluşturarak önlem aldı. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Firma, olayın ardından teknik ekiplerin katılımıyla kapsamlı bir inceleme başlatılacağını duyurdu. Yetkililer ve mağaza yetkilileri, nedenlerin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Yapının boyutları

Mağazanın otoparkındaki yapı, kaide dahil toplam 35 metre yüksekliğindeydi; yıkılan kısmın yüksekliği ise 24 metre olarak kaydedildi.

