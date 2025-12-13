Posof'ta Kar Yağışı Etkili: Ulaşım Aksadı, Buzlanma Uyarısı

Ardahan'ın Posof ilçesinde dün akşamdan itibaren devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi; ekipler karla mücadele ediyor, meteoroloji buzlanma uyarısı yaptı.