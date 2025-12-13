Posof'ta Kar Yağışı Etkili: Ulaşım Aksadı, Buzlanma Uyarısı

Posof'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor
Ardahan'ın Posof ilçesi, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Yoğun kar yağışı, ilçe genelinde yaşamı olumsuz etkiliyor.
Ulaşımda aksamalar, ekipler seferber
Kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, belediye ekipleri kent merkezinde, özel idare ekipleri ise mahalle yollarında karla mücadele çalışması başlattı. Ekipler, yolların açılması ve olumsuz etkilerin azaltılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Meteorolojiden hafta içi uyarısı
Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının hafta içerisinde de etkili olmasının beklendiğini belirtti ve özellikle buzlanma konusunda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
