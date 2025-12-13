DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.862.232,35 -0,21%

Posof'ta Kar Yağışı Etkili: Ulaşım Aksadı, Buzlanma Uyarısı

Ardahan'ın Posof ilçesinde dün akşamdan itibaren devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi; ekipler karla mücadele ediyor, meteoroloji buzlanma uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 11:58
Posof'ta Kar Yağışı Etkili: Ulaşım Aksadı, Buzlanma Uyarısı

Posof'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor

Ardahan'ın Posof ilçesi, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Yoğun kar yağışı, ilçe genelinde yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ulaşımda aksamalar, ekipler seferber

Kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, belediye ekipleri kent merkezinde, özel idare ekipleri ise mahalle yollarında karla mücadele çalışması başlattı. Ekipler, yolların açılması ve olumsuz etkilerin azaltılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Meteorolojiden hafta içi uyarısı

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının hafta içerisinde de etkili olmasının beklendiğini belirtti ve özellikle buzlanma konusunda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

ARDAHAN’IN POSOF İLÇESİ ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SONRASI BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI.

ARDAHAN’IN POSOF İLÇESİ ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SONRASI BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI.

İLGİLİ HABERLER

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te 'Huzur 27' Uygulaması: 71 Araca 797 bin 439 TL Ceza, 54 Aranan Şahıs Yakalandı
2
Gaziantep'te 'Huzur 27' Operasyonu: 71 Araca 797 bin 439 TL Ceza
3
Alaplı'da Kültür Merkezi İnşaatında İş Güvenliği İhmali
4
Gön Han Restorasyonu Tamamlanıyor: 525 Yıllık Han Yeniden Hayat Buluyor
5
Bahadır Aksoy'tan Alaplı Jandarma Komutanlığı'na Araç Bağışı
6
Ankara'da Ev Yangını: Dumandan Zehirlenen 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
7
Kartepe Belediyesi Fen İşleri Ekibine İş Güvenliği Eğitimi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama