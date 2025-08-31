Prabowo Subianto Çin Ziyaretini Erteledi: Ölümcül Kaza ve Protestolar Ülkeyi Sarstı

Prabowo Subianto Çin ziyaretini erteledi

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, ülkede süren gösteriler ve artan kamu huzursuzluğu nedeniyle planlanan Çin ziyaretini iptal etti. Antara News kaynaklı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prasetyo Hadi Subianto'nun olayları yakından takip etmek üzere Endonezya'da kalmayı tercih ettiğini bildirdi.

Ertelenen ziyaret ve Çin'e iletilen özür

Açıklamada, Subianto'nun 3 Eylül için planlanan Çin ziyaretine katılamadığı için Çin hükümetine özür iletildiği ve Cumhurbaşkanı'nın olayları yakından takip edip yönetmek istediği vurgulandı.

Ölümlü kaza ve gösterilerin tırmanışı

Başkent Cakarta'da 28 Ağustos'ta Ulusal Parlamento binası yakınında milletvekilleri maaşlarına karşı düzenlenen gösteriye müdahale edildi. Bu sırada bir polis aracının çarptığı motosikletin sürücüsü 21 yaşındaki Affan Kurniawan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Affan'ın ölümü gösterilerin şiddetlenmesine yol açtı.

Subianto, olay yerinde görevli polis memurlarının "aşırı eylemlerini" kınadı ve "Yürürlükteki kurallara aykırı ve uygunsuz davranıldığı tespit edilirse, yasalara uygun olarak en katı yaptırımı uygulayacağız." dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 7 polis memuru gözaltına alındı.

Gösterilerin yayılması ve uluslararası uyarılar

Gösteriler başkent Cakarta ile sınırlı kalmayıp Yogyakarta, Bandung, Semarang, Surabaya ve Medan gibi büyük şehirlere de yayıldı. ABD, Japonya, Avustralya ve Singapur'un Cakarta büyükelçilikleri, ülkelerindeki vatandaşları kalabalıklardan ve protesto alanlarından uzak durmaları konusunda uyardı. Bazı ülkeler Endonezya için seyahat uyarıları yayımladı.