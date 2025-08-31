DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.460.674,9 0,08%

Prabowo Subianto Çin Ziyaretini Erteledi: Ölümcül Kaza ve Protestolar Ülkeyi Sarstı

Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, 21 yaşındaki Affan Kurniawan'ın ölümü sonrası yükselen protestolar nedeniyle 3 Eylül'deki Çin ziyaretini iptal etti.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 11:56
Prabowo Subianto Çin Ziyaretini Erteledi: Ölümcül Kaza ve Protestolar Ülkeyi Sarstı

Prabowo Subianto Çin ziyaretini erteledi

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, ülkede süren gösteriler ve artan kamu huzursuzluğu nedeniyle planlanan Çin ziyaretini iptal etti. Antara News kaynaklı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prasetyo Hadi Subianto'nun olayları yakından takip etmek üzere Endonezya'da kalmayı tercih ettiğini bildirdi.

Ertelenen ziyaret ve Çin'e iletilen özür

Açıklamada, Subianto'nun 3 Eylül için planlanan Çin ziyaretine katılamadığı için Çin hükümetine özür iletildiği ve Cumhurbaşkanı'nın olayları yakından takip edip yönetmek istediği vurgulandı.

Ölümlü kaza ve gösterilerin tırmanışı

Başkent Cakarta'da 28 Ağustos'ta Ulusal Parlamento binası yakınında milletvekilleri maaşlarına karşı düzenlenen gösteriye müdahale edildi. Bu sırada bir polis aracının çarptığı motosikletin sürücüsü 21 yaşındaki Affan Kurniawan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Affan'ın ölümü gösterilerin şiddetlenmesine yol açtı.

Subianto, olay yerinde görevli polis memurlarının "aşırı eylemlerini" kınadı ve "Yürürlükteki kurallara aykırı ve uygunsuz davranıldığı tespit edilirse, yasalara uygun olarak en katı yaptırımı uygulayacağız." dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 7 polis memuru gözaltına alındı.

Gösterilerin yayılması ve uluslararası uyarılar

Gösteriler başkent Cakarta ile sınırlı kalmayıp Yogyakarta, Bandung, Semarang, Surabaya ve Medan gibi büyük şehirlere de yayıldı. ABD, Japonya, Avustralya ve Singapur'un Cakarta büyükelçilikleri, ülkelerindeki vatandaşları kalabalıklardan ve protesto alanlarından uzak durmaları konusunda uyardı. Bazı ülkeler Endonezya için seyahat uyarıları yayımladı.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da Zafer Kupası Yelken Yarışları Devam Ediyor
2
Beşiktaş'ta çöpte yanıkları ve kesikleri olan yeni doğan bebek cesedi bulundu
3
Adana Kozan'da Tutuklu Çiftin Evinde Yangın: Savruk Yaylası'nda Kundaklama İddiası
4
Erdoğan ile Şi Anlaştı: Türkiye-Çin İşbirliğinde Düzenli İstişare Kararı
5
Hakkari'de Trafik Kazasında Aynı Aileden 5 Kişi Toprağa Verildi
6
JAFI Başkanı Doron Almog, gözaltı korkusuyla Güney Afrika seyahatini iptal etti
7
Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta