Prabowo Subianto'dan Katar ziyareti: İsrail saldırısı sonrası dayanışma çağrısı

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, İsrail'in saldırısının ardından Katar'ı ziyaret ederek Şeyh Temim ile dayanışma ve uluslararası destek çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 12:01
Doha'da görüşme ve mesajlar

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, İsrail'in saldırısının ardından Katar'ı ziyaret etti ve Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile Doha'daki Lusail Sarayı'nda bir araya geldi.

Antara News'ün haberine göre Subianto, görüşmede Endonezya'nın Katar'a verdiği desteği iletip saldırıdan etkilenen insanlar için derin üzüntüsünü dile getirdi.

Subianto, Katar'ın egemenliğini desteklediğini vurgulayarak bu saldırının bölgesel dayanışmayı tehdit ettiğini ve buna karşı uluslararası dayanışmanın önemini öne çıkardı.

Endonezya Cumhurbaşkanı ayrıca ülkelerin jeopolitik dengeyi korumada rol oynamaları ve uluslararası diyaloğa öncelik vermeleri gerektiğini belirtti; sivillere zarar veren her türlü saldırganlığın durdurulması için dünyanın daha güçlü bir şekilde sesini yükseltmesi çağrısında bulundu.

Şeyh Temim ise Endonezya'nın desteğinden memnuniyetini ifade ederek, özellikle insani konularda olmak üzere küresel diplomasiyi güçlendirme konusunda Endonezya ile işbirliği yapma kararlılığını vurguladı.

Liderler, görüşmede Orta Doğu'daki çatışmaların tırmanması da dahil olmak üzere küresel dinamikleri değerlendirdiler.

