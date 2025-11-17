Prematüre İnci Hira: 27’nci Haftada Bin 80 Gram Doğum ve Anne Gücü

Prematüre İnci Hira ve Ailesinin Mücadelesi Etlik Şehir Hastanesi'nde Anlatıldı

Yenidoğan Uzmanı Doç. Dr. Seda Kunt ile 27’nci haftasında bin 80 gram olarak erken doğan İnci Hiranın annesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaşadıkları zorlu süreci ve kavuşma anını paylaştı. Etlik Şehir Hastanesinde tedavi görmüş aileler, Dünya Prematüre Günü kapsamında bir araya geldi.

Doç. Dr. Seda Kunt: Tedavi ve Öncelikler

Kunt, prematüre, zamanında doğmuş fakat ek hastalığı olan ve yenidoğan yoğun bakımı gerektiren tüm bebeklere hizmet verdiklerini vurguladı. "İnci Hira, 27’nci gebelik haftasında bin 80 gram olarak doğmuştu." dedi ve akciğer gelişimi tamamlanmadığı için solunum sıkıntısı nedeniyle servislerine kabul ettiklerini anlattı.

Uygulanan tedavilerle ilgili Kunt, "Bu solunum desteğinde de bebeğimizin sadece burundan basınçlı hava desteği ihtiyacı oldu. Onun haricinde anne karnındaki büyümesini destekledik. Ardından beslenmesini toparladık. Destek tedavilerini, vitamin desteklerini, demir desteğini verdik ve büyümesini bekledik" ifadelerini kullandı.

Kritik unsurun bebeğin kilosu ve gebelik haftası olduğuna dikkat çeken Kunt, entübasyona gitmemeyi, enfeksiyonlardan korumayı ve gözleri korumanın önemini vurguladı. İnci’de prematüre retinopatisi komplikasyonu görülmediğini belirtti ve yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin gelişimiyle prematüre bebeklerin yaşam şansının arttığını kaydetti.

Dünya Prematüre Günü ve Küresel Veriler

Kunt, Dünya Prematüre Günü'nün 17 Kasım 2008’de ilan edildiğini hatırlatarak, bu günün prematürenin önemine ve hayatta kalma mücadelelerine dikkat çekmek amacıyla kutlandığını söyledi. "Her 10 doğumdan biri prematüre ile sonuçlanmakta. Her yıl dünyada 15 milyon bebek prematüre nedeniyle dünyaya gelmekte ve maalesef halen 1 milyona yakın bebeği prematüre ve komplikasyonlar nedeniyle kaybetmekteyiz" dedi.

Kunt, prematüre doğumların mümkün olduğunca deneyimli merkezlerde gerçekleşmesi, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin ekip işi olarak organize edilmesi gerektiğini vurguladı ve prematüreyi tamamen engelleyemeseler de komplikasyonları önleyebilecek kapasiteye sahip olduklarını belirtti.

Annenin Gözüyle 85 Günlük Zorlu Bekleyiş

Anne Seher Solak, sürecin servikal yetmezlik nedeniyle başladığını anlattı: "Hiç ummadığımız bir anda çıktı. 27-26’ncı haftada ve hastaneye yatışım gerçekleşti... 27 artı 0’da İnci dünyaya geldi." Doğum sonrası küvez sürecinde bebeği bırakıp gitmenin en zor anlardan biri olduğunu, ilk ayın kritik olduğunu ve doğum anında solunum sıkıntısı nedeniyle bebeği kucağına alamadığını dile getirdi.

Solak, sağlık personeliyle ilişkilerini anlatırken ekibin kendilerini sakinleştirme ve umut verme konusunda başarılı olduğunu belirtti: "Hepsine çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu süreçte bizim yanımızda bizi rahatlatan onlardı."

8 Mart'ta Kavuşma ve Sonrası

Anne Solak, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kızına kavuştuklarını ve aynı gün taburcu edildiklerini söyledi: "8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadının gücünü de gösterip o gün kavuştuk kızımla. O günden sonra aslında bizim için süreç başladı ve en güzel süreçti."

Solak, taburcu olduktan sonra kontrollerin düzenli yapıldığını ve şu an fiziksel bir sorunun bulunmadığını ifade etti: "2 senedir çok şükür iyiyiz. Prematüre annesi olmak çok zor ama bu bir başarı gibi." dedi ve prematüre bebeklerin güçlerine dikkat çekti.

Konuşmaların sonunda aile, hastaneye ve Doç. Dr. Seda Kunta teşekkürlerini sundu.

YENİDOĞAN UZMANI DOÇ. DR. SEDA KUNT