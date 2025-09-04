DOLAR
Prime Orchestra Türkiye Turnesi: 10 Şehirde Rock Sympho Show IV

Ukraynalı Prime Orchestra, Rock Sympho Show IV ile Türkiye'de 10 şehirde klasik rock eserlerini senfonik düzenlemelerle seslendirecek.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 16:37
Senfonik rock buluşması müzikseverlerle

Ukraynalı müzik grubu Prime Orchestra, rock ritimleri ile senfonik müziği harmanlayan gösterisi Rock Sympho Show IV ile Türkiye'de 10 şehirde sahne alacak.

Grup, klasikleşmiş rock eserlerini senfonik düzenlemelerle yeniden yorumlayarak her yaştan dinleyiciyi etkilemeyi hedefliyor. Repertuarda Led Zeppelin, Metallica, Scorpions, Queen, Aerosmith, Bon Jovi, Europe, Ozzy Osbourne, AC/DC, Nirvana ve Red Hot Chili Peppers gibi isimlerin eserleri yer alıyor.

Turne programı ve mekanlar şu şekilde:

16 Eylül: Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezi

17 Eylül: Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi

18 Eylül: Mersin Yenişehir Belediyesi AKM

19 Eylül: Adana 01 Burda PGM

20 Eylül: Gaziantep Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi

21 Eylül: Kayseri Kadir Has Gösteri ve Sanat Merkezi

23 Eylül: Antalya Mimar Sinan Kongre Merkezi

26 Eylül: İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi

27 Eylül: Bursa Merinos AKM

28 Eylül: İstanbul Kongre Merkezi

Prime Orchestra'nın Türkiye turnesi, rock müziğe senfonik bir boyut katarak geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmayı amaçlıyor.

