Prime Orchestra Türkiye Turnesi: 10 Şehirde Rock Sympho Show IV
Senfonik rock buluşması müzikseverlerle
Ukraynalı müzik grubu Prime Orchestra, rock ritimleri ile senfonik müziği harmanlayan gösterisi Rock Sympho Show IV ile Türkiye'de 10 şehirde sahne alacak.
Grup, klasikleşmiş rock eserlerini senfonik düzenlemelerle yeniden yorumlayarak her yaştan dinleyiciyi etkilemeyi hedefliyor. Repertuarda Led Zeppelin, Metallica, Scorpions, Queen, Aerosmith, Bon Jovi, Europe, Ozzy Osbourne, AC/DC, Nirvana ve Red Hot Chili Peppers gibi isimlerin eserleri yer alıyor.
Turne programı ve mekanlar şu şekilde:
16 Eylül: Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezi
17 Eylül: Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi
18 Eylül: Mersin Yenişehir Belediyesi AKM
19 Eylül: Adana 01 Burda PGM
20 Eylül: Gaziantep Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi
21 Eylül: Kayseri Kadir Has Gösteri ve Sanat Merkezi
23 Eylül: Antalya Mimar Sinan Kongre Merkezi
26 Eylül: İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi
27 Eylül: Bursa Merinos AKM
28 Eylül: İstanbul Kongre Merkezi
Prime Orchestra'nın Türkiye turnesi, rock müziğe senfonik bir boyut katarak geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmayı amaçlıyor.