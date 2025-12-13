DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.862.232,35 -0,21%

Prof. Dr. Adnan Kaya, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Oldu

Kardiyolog Prof. Dr. Adnan Kaya, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığına atandı. Düzce kökenli akademisyenin eğitim ve duygusal mesajları yer alıyor.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 11:35
Prof. Dr. Adnan Kaya, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Oldu

Prof. Dr. Adnan Kaya, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Oldu

Düzce kökenli kardiyolog akademik liderliğe yükseldi

Düzce (İHA) – Türkiye’nin en genç profesörlerinden biri olarak gösterilen ve kardiyoloji alanında önemli başarılara imza atan Prof. Dr. Adnan Kaya, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı görevine atandı.

Günlü İlkokulunda başlayan eğitim hayatına, zorunlu eğitimin 8 yıla çıkarılması nedeniyle Avni Akyol İlköğretim Okulunda devam eden Kaya, ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Çalışmalarıyla Türkiye’nin en genç profesör unvanına aday gösterilen Kaya, kardiyoloji alanındaki akademik çalışmalarıyla tanınıyor.

Düzce’ye ve ailesine gurur yaşatan Adnan Kaya’nın ataması, akademik çevrelerde de olumlu karşılandı. Yeni göreviyle ilgili açıklamasında Kaya şu ifadeleri kullandı:

"Akademik hayatımda yaşadığım en güzel heyecanlardan biri olan ‘Dekanlık’ görevine Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’na atanmış bulunmaktayım. Mesleki ve bireysel gelişimimde sonsuz katkıları olan değerli arkadaşlarıma minnettarım. Hiçbir başarının tesadüfi ve bireysel olamayacağının bilincinde olarak öncelikle annem, babam ve aileme minnettarım. Çekirdek ailem olan eşim ve kızlarımın sonsuz sabırları için teşekkür ederim. Hayallerimin bu noktasında değer kazanmamdaki en büyük paye onların olacaktır"

Prof. Dr. Adnan Kayanın dekanlık görevi, hem kariyerinde hem de memleketi Düzce'de sevinçle karşılandı.

TÜRKİYE’NİN EN GENÇ PROFESÖRLERİNDEN BİRİSİ OLARAK GÖSTERİLEN VE KARDİYOLOJİ ALANINDA ÖNEMLİ...

TÜRKİYE’NİN EN GENÇ PROFESÖRLERİNDEN BİRİSİ OLARAK GÖSTERİLEN VE KARDİYOLOJİ ALANINDA ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATAN PROF.DR. ADNAN KAYA, BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA YÜKSELDİ.

TÜRKİYE’NİN EN GENÇ PROFESÖRLERİNDEN BİRİSİ OLARAK GÖSTERİLEN VE KARDİYOLOJİ ALANINDA ÖNEMLİ...

İLGİLİ HABERLER

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te 'Huzur 27' Uygulaması: 71 Araca 797 bin 439 TL Ceza, 54 Aranan Şahıs Yakalandı
2
Gaziantep'te 'Huzur 27' Operasyonu: 71 Araca 797 bin 439 TL Ceza
3
Alaplı'da Kültür Merkezi İnşaatında İş Güvenliği İhmali
4
Gön Han Restorasyonu Tamamlanıyor: 525 Yıllık Han Yeniden Hayat Buluyor
5
Bahadır Aksoy'tan Alaplı Jandarma Komutanlığı'na Araç Bağışı
6
Ankara'da Ev Yangını: Dumandan Zehirlenen 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
7
Kartepe Belediyesi Fen İşleri Ekibine İş Güvenliği Eğitimi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama