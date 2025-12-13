Prof. Dr. Adnan Kaya, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Oldu

Düzce kökenli kardiyolog akademik liderliğe yükseldi

Düzce (İHA) – Türkiye’nin en genç profesörlerinden biri olarak gösterilen ve kardiyoloji alanında önemli başarılara imza atan Prof. Dr. Adnan Kaya, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı görevine atandı.

Günlü İlkokulunda başlayan eğitim hayatına, zorunlu eğitimin 8 yıla çıkarılması nedeniyle Avni Akyol İlköğretim Okulunda devam eden Kaya, ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Çalışmalarıyla Türkiye’nin en genç profesör unvanına aday gösterilen Kaya, kardiyoloji alanındaki akademik çalışmalarıyla tanınıyor.

Düzce’ye ve ailesine gurur yaşatan Adnan Kaya’nın ataması, akademik çevrelerde de olumlu karşılandı. Yeni göreviyle ilgili açıklamasında Kaya şu ifadeleri kullandı:

"Akademik hayatımda yaşadığım en güzel heyecanlardan biri olan ‘Dekanlık’ görevine Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’na atanmış bulunmaktayım. Mesleki ve bireysel gelişimimde sonsuz katkıları olan değerli arkadaşlarıma minnettarım. Hiçbir başarının tesadüfi ve bireysel olamayacağının bilincinde olarak öncelikle annem, babam ve aileme minnettarım. Çekirdek ailem olan eşim ve kızlarımın sonsuz sabırları için teşekkür ederim. Hayallerimin bu noktasında değer kazanmamdaki en büyük paye onların olacaktır"

Prof. Dr. Adnan Kayanın dekanlık görevi, hem kariyerinde hem de memleketi Düzce'de sevinçle karşılandı.

