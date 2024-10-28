Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'nın Yeni Eseri 'Rasulullah'ın Gölgesinde' Yayınlandı

Ahmet Ağırakça'nın Yeni Eseri: Rasulullah'ın Gölgesinde

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, birçok edebi, akademik ve sosyal eser kaleme almış bir isim olarak, 'Rasulullah'ın Gölgesinde' adlı yeni kitabını Duruş Yayınları aracılığıyla yayımladı. 74 yaşındaki akademisyenin bu eseri, Fatih'teki merkezde düzenlenen tanıtım toplantısında tanıtıldı.

Kitap Fikrinin Doğuşu

Ağırakça, 1990 yılında hacca gittiğinde, tavaf sırasında kitabı yazma fikrinin aklına düştüğünü belirterek, 'Ya Rabbi, bana Rasulullah'ın hayatını yazmayı nasip eyle' dediğini ifade etti. 28 Şubat sürecinde üniversiteden yasal olmayan bir şekilde atıldıktan sonra uzun yıllar başörtüsü mağduru kızları eğittiğini ve korona sürecinde de kitabı tamamladığını vurguladı.

Çalışmanın Detayları

Ağırakça, kitabın kaynakları üzerinde yoğun emek harcadıklarını belirtti: 'Biraz daha farklı bir siyer nasıl ortaya çıkartabiliriz' diye düşünerek yola çıktık. Siyer ve hadis kitaplarının yanı sıra, 'Şemail' ve 'Delail' gibi kaynaklardan faydalandık'. Eserde, Rasulullah'ın hayatına dair detayların yanı sıra, onun karakteri ve sosyal hayatına dair önemli vurgular yer aldı.

Çocukluk ve Gençlik Dönemi

Ağırakça, Rasulullah'ın çocukluğu ve gençliği hakkında yazılmış kaynakların sınırlı olduğunu ifade ederek, 'Eser yazılmamış bir hayat, ne yazık ki, pek çok detayın tarihte kaybolmasına yol açmıştır' dedi.

Rasulullah'ın Direniş Örnekleri

Ağırakça, Hz. Bilal, Hz. Ebu Zer ve Hz. Abdullah bin Mesud'un sergilediği karakter ve direnişlere değinerek, 'Bunlar, İslam’ın ilk günlerinde tevhidi savunmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor' şeklinde konuştu.

Duruş Yayınları Koordinatöründen Değerlendirme

Duruş Yayınları Yayın Koordinatörü Abdurrahim Elveren, Ağırakça'nın sadece bir İslam tarihçisi değil, aynı zamanda 'Hz. Peygamber aşığı, dava sahibi bir Müslümandır' diyerek önemli bir figür olduğunu vurguladı.

Esra Ağırakça Şahyar'ın Görüşleri

Ağırakça’nın kızı olarak, Prof. Dr. Esra Ağırakça Şahyar ise, siyer yazımının ilahi bir emir olduğunu ve bu kitabın, toplum inşasında peygambere tabi olmanın formülünü sorguladığını belirtti.

Birçok edebi, ilmi, siyasi ve sosyal içerikli kitaplar kaleme alan, dergi yöneticiliği ve yazarlığının yanı sıra, akademik çalışmalarını da sürdüren 74 yaşındaki Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'nın (fotoğrafta) kaleme aldığı "Rasulullah'ın Gölgesinde" adlı yeni kitabı, Duruş Yayınlarınca okurların ve araştırmacıların istifadesine sunuldu.Kitabın tanıtım toplantısı Yayınevinin Fatih'teki merkezinde gerçekleştirildi.

Birçok edebi, ilmi, siyasi ve sosyal içerikli kitaplar kaleme alan, dergi yöneticiliği ve yazarlığının yanı sıra, akademik çalışmalarını da sürdüren 74 yaşındaki Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'nın (fotoğrafta) kaleme aldığı "Rasulullah'ın Gölgesinde" adlı yeni kitabı, Duruş Yayınlarınca okurların ve araştırmacıların istifadesine sunuldu.Kitabın tanıtım toplantısı Yayınevinin Fatih'teki merkezinde gerçekleştirildi.