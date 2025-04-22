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Prof. Dr. Ahmet Salduz, Yeryüzü Doktorları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oldu

Yeryüzü Doktorları Derneği Genel Kurulu'nda Prof. Dr. Ahmet Salduz, Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 12:52
Prof. Dr. Ahmet Salduz, Yeryüzü Doktorları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oldu

Yeryüzü Doktorları Derneği'nde Yeni Dönem

Yeryüzü Doktorları Derneği, Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirerek yeni yönetimini belirledi. Bu önemli toplantıda, Prof. Dr. Ahmet Salduz, oy birliğiyle Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

Kriz Bölgelerinde Hayata Destek

Yeryüzü Doktorları Derneği, krize müdahale eden sağlık ve insani yardım çalışmalarıyla tanınan bir kuruluş olarak, genel kurulda yeni bir vizyon belirledi. Prof. Dr. Ahmet Salduz'un liderliğinde, derneğin bu alandaki etkinliğinin artırılması hedefleniyor.

Devam Eden Denetim Görevi

Yeryüzü Doktorları'nın 10 yıl boyunca başkanlık görevini yürütmüş olan ve derneğin yurt içi ve dışındaki operasyonlarına yön veren Yahyahan Güney, Denetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalara devam edecek. Bu değişimle birlikte derneğin sağlık hizmetleri konusundaki katkılarının daha da güçlenmesi bekleniyor.

Yeryüzü Doktorları Derneğinin Olağan Genel Kurulu'nda Prof. Dr. Ahmet Salduz, Yönetim Kurulu...

Yeryüzü Doktorları Derneğinin Olağan Genel Kurulu'nda Prof. Dr. Ahmet Salduz, Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

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