Prof. Dr. Alper Nabi Erkan Uyardı: Soğuk Havada Yüz Felci Riskine Karşı Yüzünüzü Koruyun

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Alper Nabi Erkan, soğuk havalarda yüzü korumanın önemine dikkat çekti. Erkan, yüz felci belirtileri, risk faktörleri ve korunma yollarına ilişkin uyarı ve önerilerde bulundu.

Yüz felci nedir, nasıl ortaya çıkar?

Prof. Dr. Erkan, yüzün bir tarafındaki kasların çalışmaması sonucu ortaya çıkan asimetri durumunun "yüz felci" olarak tanımlandığını belirtti. Hastalığın hem santral hem de periferik nedenlerle gelişebildiğini ifade eden Erkan, "Santral nedenlerde genellikle yüzün alt kısmında kas fonksiyon bozukluğu görülürken, periferik tipte hastalar yüz kaslarını hareket ettiremedikleri için yüzün bir tarafında belirgin bir eğrilik oluşur. Bunun yanında tat alma bozuklukları, gözyaşı akıntısı, tükürük salgısında değişiklikler ve kulak arkasında ağrı gibi şikayetler de tabloya eşlik edebilir" diye konuştu.

Belirtiler ve risk faktörleri

Erkan, hastaların genellikle sabah aynada asimetri fark ederek başvurduğunu; yemek yerken suyun dışarı akması, konuşmada zorluk ve yüz kaslarında güçsüzlük gibi yakınmaların sık görüldüğünü söyledi. Yüz felcin en sık nedeninin İdiyopatik Bell Paralizisi yani nedeni belirlenemeyen viral enfeksiyonlar olduğunu, olguların yaklaşık üçte ikisinde nedenin bilinmediğini aktardı.

Diğer nedenler arasında kulak veya tükürük bezi tümörleri, otoimmün hastalıklar, nörolojik rahatsızlıklar, travmalar ve cerrahi müdahaleler sırasında sinir zedelenmelerinin bulunduğunu belirten Erkan, bazı vakalarda doğuştan gelen genetik nedenlerin de etkili olabildiğini söyledi. Ayrıca şeker hastalığı, damar tıkanıklıkları ve viral enfeksiyonların yüz felcine yatkınlığı artırdığını vurgulayarak, "Sistemik hastalıkları olan bireylerin daha dikkatli olmaları gerekir" dedi.

Tedavi ilkeleri ve rehabilitasyon

Erkan, tedavideki temel hedefin iyileşmeyi hızlandırmak ve kalıcı sekelleri en aza indirmek olduğunu belirtti. "Erken dönemde ilaç tedavileri büyük önem taşır" ifadesini kullanan Erkan, bazı durumlarda cerrahi müdahalelerin gerekebildiğini ve uzun süreli yüz felçlerinde fasiyal plastik cerrahi yöntemlerle yüz görünümünün normale yakın hale getirilmeye çalışıldığını aktardı.

Fizik tedavi ve rehabilitasyonun tedavi sürecinde kritik rol oynadığını belirten Erkan, masaj, egzersiz ve sakız çiğneme gibi uygulamaların iyileşmeyi hızlandırdığını; ameliyat olsun ya da olmasın tüm hastalara fizik tedavi desteği önerdiklerini söyledi.

Korunma önerileri

Soğuk havalarda alınacak basit önlemlerin yüz felci riskini azaltabileceğini vurgulayan Erkan, "Özellikle klima karşısında uzun süre oturmamak, yüzü doğrudan soğuk havaya maruz bırakmamak gerekir. Ayrıca grip ve solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak da yüz felci riskini azaltır" uyarısında bulundu. Erkan, "İdiyopatik yüz felci vakalarının yüzde 90’ı kendiliğinden iyileşebilir. Ancak ilaç tedavisiyle bu süreci hızlandırıyor ve tam iyileşme oranını artırıyoruz" dedi.

Bilimsel etkinlik ve paylaşım

Prof. Dr. Erkan, Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak her yıl düzenledikleri ’Başkent Kulak Burun Boğaz Günleri’ etkinliğinin bu yıl 21’incisini gerçekleştirdiklerini belirtti. Erkan, "Bu yılki toplantının ana teması ’Fasiyal Paralizi ve Rekonstrüksiyon Yöntemleri’ oldu. Yüz felci geçiren ve kalıcı sekel kalan hastalarda uygulanan cerrahi yöntemleri ele alacağız. Ayrıca canlı cerrahi uygulamalarıyla meslektaşlarımızla deneyimlerimizi paylaşacağız. Tüm hekimlerimizi bu bilimsel etkinliğe davet ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

