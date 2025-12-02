Prof. Dr. Atilla Eroğlu Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekimi

Prof. Dr. Atilla Eroğlu, göğüs cerrahisi ve yemek borusu cerrahisinin önde gelen isimlerinden biri olarak Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevine getirildi.

Kariyer ve eğitim

1995 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Dr. Atilla Eroğlu, 1996-2000 yıllarında aynı üniversitede Göğüs Cerrahisi ihtisasını tamamladı.

2001 yılında Yardımcı Doçent olarak atanan Dr. Eroğlu, 2006 yılında Doçent, 2011 yılında ise Profesör unvanını aldı.

Uzmanlık ve akademik katkılar

Prof. Dr. Eroğlu, yemek borusu cerrahisi başta olmak üzere göğüs cerrahisi alanında hem yurtiçinden hem de yurtdışından gelen cerrahlara kliniğinde eğitim verdi. Akademik çalışmaları ve eğitici rolüyle tanınıyor.

2024 yılından beri Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Başkanlığı görevini sürdüren Prof. Dr. Eroğlu, yeni göreviyle hastanenin yönetiminde de aktif rol alacak.

