Prof. Dr. Atilla Eroğlu Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekimi

Prof. Dr. Atilla Eroğlu, göğüs ve yemek borusu cerrahisinin önde gelen isimlerinden olarak Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekimi oldu.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 20:12
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 20:12
Prof. Dr. Atilla Eroğlu Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekimi

Prof. Dr. Atilla Eroğlu Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekimi

Prof. Dr. Atilla Eroğlu, göğüs cerrahisi ve yemek borusu cerrahisinin önde gelen isimlerinden biri olarak Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevine getirildi.

Kariyer ve eğitim

1995 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Dr. Atilla Eroğlu, 1996-2000 yıllarında aynı üniversitede Göğüs Cerrahisi ihtisasını tamamladı.

2001 yılında Yardımcı Doçent olarak atanan Dr. Eroğlu, 2006 yılında Doçent, 2011 yılında ise Profesör unvanını aldı.

Uzmanlık ve akademik katkılar

Prof. Dr. Eroğlu, yemek borusu cerrahisi başta olmak üzere göğüs cerrahisi alanında hem yurtiçinden hem de yurtdışından gelen cerrahlara kliniğinde eğitim verdi. Akademik çalışmaları ve eğitici rolüyle tanınıyor.

2024 yılından beri Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Başkanlığı görevini sürdüren Prof. Dr. Eroğlu, yeni göreviyle hastanenin yönetiminde de aktif rol alacak.

GÖĞÜS CERRAHİSİ VE YEMEK BORUSU CERRAHİSİNİN ÖNDE GELEN İSİMLERİNDEN PROF. DR. ATİLLA EROĞLU...

GÖĞÜS CERRAHİSİ VE YEMEK BORUSU CERRAHİSİNİN ÖNDE GELEN İSİMLERİNDEN PROF. DR. ATİLLA EROĞLU, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNE GETİRİLDİ.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de 67 Anne 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesiyle Bilgilendirildi
2
Kayseri'de 'Uyuşturucu Ticareti'nden 14 Yıl 25 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı
3
Putin, Witkoff ve Jared Kushner Moskova'da Ukrayna Barış Planını Görüştü
4
ADÜ'de Siber Güvenlik Eğitimi: GEKA ile 2026 Protokolü İmzalandı
5
Başkale'de 60 kilogram skunk ele geçirildi
6
Kırıkkale'de Kardeş Kavgası Kanlı Bitti: Ağabeyini Bıçaklayarak Öldürdü

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde