Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu: "Marmara Depremi İçin Eli Kulağında Bekliyoruz"

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, Marmara Bölgesi'nde beklenen büyük depremle ilgili kritik bir uyarıda bulunarak, "Marmara depremi için eli kulağında bekliyoruz" dedi ve depremin 6,9 veya 7,2 büyüklüğünde olabileceğini, İstanbul'un yanı sıra Kocaeli, Yalova, Bursa, Bandırma ve Tekirdağ'ın da ciddi şekilde etkilenebileceğini belirtti.

Marmara Bölgesi'nde beklenen büyük deprem konusunda önemli bir uyarıda bulunan Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kırılmayan iki segmentinden birinin Marmara Denizi'nde diğerinin ise Bingöl-Erzincan arasındaki Yedisu segmenti olduğunu ifade etti. Bu durumun Marmara Bölgesi'ni büyük bir deprem riski altında bıraktığını belirten Gökçeoğlu, özellikle İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bandırma ve Tekirdağ'ın risk altında olduğunu vurguladı.

Gökçeoğlu, yeni binaların iyi mühendislik hizmeti almasına rağmen eski ve plansız yapıların depreme karşı dayanıksız olduğunu söyleyerek, vatandaşlara ve yetkililere depreme hazırlıklı olma çağrısı yaptı. Deprem ve tsunami riskine karşı alınacak önlemlerin hayati önem taşıdığını belirten Gökçeoğlu, yetkililerin uyarılarını takip etmenin ve gerekli tedbirleri almanın önemini vurguladı.