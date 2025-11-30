Prof. Dr. Emre Kongar Beltaş Kitap Kafe'de: Söyleşi ve İmza Günü

Prof. Dr. Emre Kongar, Beltaş Kitap Kafe’de okurlarıyla buluştu; 'Hayat Yaşadığına Değsin' kitabı, söyleşi, imza ve TEMA Vakfı adına fidan bağışı yoğun ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 16:20
Prof. Dr. Emre Kongar Beltaş Kitap Kafe'de Okurlarıyla Buluştu

Beşiktaş sahilinde bulunan Beltaş Kitap Kafe, basın ve edebiyat dünyasının önemli isimlerini okurlarla buluşturmaya devam ediyor. Bu hafta kafenin konuğu, Prof. Dr. Emre Kongar oldu.

Söyleşi ve imza günü

Yazar Aydın Tonga’nın moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte Kongar, Hayat Yaşadığına Değsin adlı kitabını anlattı. Söyleşi ve imza günü yoğun katılımla gerçekleşirken, yazar etkinliğe gelen okurlarına ve Beşiktaş Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.

"Kitabı yazarken kendimi de sorguladım"

Kongar, kitabını yazarken yaşamını da sorguladığını belirterek şu ifadeyi kullandı: “Bu kitapta sadece bilimsel olarak edindiğim bilgiler değil o bilgilerin ışığında kendi yaşamımdan edindiğim izlenimler bulunuyor”.

"Annem ve babamdan etkilendim"

Kongar, anne ve babalarının mesleğinin ve okuma alışkanlıklarının kişiliği ve meslek seçimi üzerindeki etkisini vurgulayarak, “Annem ve babam felsefe grubu öğretmenleriydi. Bunun mesleğimin ve kişiliğimin oluşmasında en büyük unsur olduğu kanaatindeyim. Annem ve babam çok okuyan insanlardı. Dolayısıyla bu durumdan ben de etkilenmiş oldum. Bütün anne ve babalara her zaman çocuklarının yanında kitap okumalarını tavsiye ediyorum.”

Kongar, ayrıca çocukluğuna dair anılarını paylaşarak, “16 yaşıma kadar çok mutlu bir çocukluk geçirdim. 16 yaşımda maalesef bir kaza sonucu abimi kaybettik. Abim o yaşıma kadar hep rol modelimdi. Yahya Kemal Beyatlı, Nurullah Ataç gibi dönemin önemli isimleri sürekli konuklarımızdandı. Soframızda her zaman kültür - sanata veya politikaya dair sohbetler yapılırdı. Ama tabi o dönem ve bizim kuşak Nazım Hikmetsiz anılamaz. Onun şiirlerini ezberler ve okurduk” dedi.

Gündeme ilişkin değerlendirme

Kongar, konuşmasının devamında gündeme dair görüşlerini paylaşarak, başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney olmak üzere tutuklu belediye başkanlarının yargılamalarının tutuksuz olarak sürdürülmesi gerektiğini savundu.

Etkinlikten notlar

Program sonunda, TEMA Vakfı adına Prof. Dr. Emre Kongar ismine yapılan fidan bağışının plaketi, Beltaş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Alabua tarafından Kongar'a takdim edildi. Etkinlik, Kongar’ın okurları için kitaplarını imzalamasıyla son buldu.

