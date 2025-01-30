Prof. Dr. Fatih Keskin, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasında

Ankara Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Keskin, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu önemli etkinlik, medyanın gücünü ve haberin önemini vurgularken, farklı kategorilerde öne çıkan fotoğrafları değerlendirme fırsatı sunuyor.

Prof. Dr. Keskin, katıldığı bu oylama ile iletişim ve medya alanındaki gelişmelerin önemine dikkat çekerek, gençleri ve akademisyenleri bu tür etkinliklere katılmaya teşvik etti.

Ankara Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Keskin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylar ile yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ankara Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Keskin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylar ile yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.