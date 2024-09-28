Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde

Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, 2023 Yılı İçin Seçildi

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, ABD'deki Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde 2023 yılı "Yıllık Etki" kategorisinde yer alma başarısını gösterdi. Bu başarı, Türk bilim camiasının uluslararası alanda önemli bir konumda olduğunu kanıtlıyor.

Stanford Üniversitesi’nin Değerlendirmesi

Yapılan açıklamada, Stanford Üniversitesi listelerinin yayın sayıları, atıf oranları ve yazar sıralamaları gibi kriterlere dayandığı vurgulandı. Yılmaz, bu yıl etkili çalışmalarının sonucu olarak sadece en üst %2'lik dilimde yer alan ilk 100 bin bilim insanı arasına girmeyi başardı.

Akademik ve İnsani Yardım Çalışmaları

Prof. Dr. Yılmaz, insani yardım alanında gösterdiği liderliklerinin yanı sıra, akademik çalışmalarına da aktif bir şekilde devam etmektedir. Sağlık alanında yürüttüğü araştırmaları, halk sağlığına ve laboratuvar tıbbına önemli katkılar sağlamakta.

Önemli Araştırma Konuları

Yılmaz’ın araştırmaları arasında diyabet öncesi dönemdeki risk faktörleri, Kovid-19'un etkileri, madde bağımlılığının tespiti ve yeni doğanlarda görülen bazı metabolik hastalıkların erken tanısı gibi kritik konular yer almakta. Bu çalışmalar, toplum sağlığını iyileştirmeye yönelik önemli adımlar olarak nitelendirilmektedir.

Türk Kızılay, Genel Başkan Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz’ın uluslararası başarılarıyla büyük gurur duyuyor. Kuruluş, insani hizmet ve bilime katkı misyonunu kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.

Türk Kızılay Genel Başkanı ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, ABD'deki Stanford Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen "Dünyanın en etkili bilim insanları" listesinde, 2023 yılının "Yıllık Etki" kategorisinde yer aldı.