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Prof. Dr. Gürsu: Ege Denizi'ndeki Sismik Aktivite Marmaris'te Tsunami Riskini Azaltıyor

Prof. Dr. Semih Gürsu, Santorini çevresindeki sismik aktivitelerin Marmaris'te tsunami riskini önemli ölçüde azaltacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 18:48
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 18:54
Prof. Dr. Gürsu: Ege Denizi'ndeki Sismik Aktivite Marmaris'te Tsunami Riskini Azaltıyor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Önemli Açıklama

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Semih Gürsu, Santorini Adası ve çevresinde meydana gelen sismik aktivitenin Marmaris üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Prof. Dr. Gürsu, Santorini çevresindeki sismik hareketliliğin, Marmaris’in konumu ve jeomorfolojik özellikleri göz önüne alındığında, tsunami riski açısından önemsiz olacağını ifade etti.

Toplantıda Ayrıntılı Bilgilendirme

Marmaris Ticaret Odası (MTO), Santorini Adası’ndaki son depremler üzerine bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya katılan Prof. Dr. Gürsu, depremlerin NE-GB doğrultulu kırık hatlarına bağlı olarak geliştiğini ve magmatik aktivitenin sebep olduğu sismik hareketliliğin devam edebileceğini ancak büyük bir deprem beklentisinin olmadığını belirtti.

Jeomorfolojik Özellikler ve Risk Değerlendirmesi

Prof. Dr. Gürsu, bölgenin jeomorfolojik özellikleri ve zemin yapısının sağlam olması nedeniyle, deprem fırtınalarının bölgedeki etkisinin önemsiz olacağını vurguladı. Ayrıca, bu yıl 2025 turizm sezonunda deniz turizminin olumsuz etkilenme ihtimalinin düşük olduğunu ifade etti.

Güvenli Seyahat Rotaları ve Turizm

Gürsu, Mavi yolculuk kapsamında, deprem fırtınalarının yaşandığı bölgelerin dışında daha güvenli seyahat rotalarının oluşturulmasının faydalı olabileceğini de dile getirdi.

MTO'dan Üzerine Düşen Görevler

Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve yapılan tahliye, mobil siren sistemi uygulamaları gibi önlemlerle toplumda oluşan endişelerin giderilmesi gerektiğini söyledi. Tur operatörleriyle sürekli iletişim halinde olduklarını ve mevcut rezervasyonlarda herhangi bir iptal veya yavaşlama olmadığını ekledi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Semih Gürsu...

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Semih Gürsu, Santorini Adası ve çevresinde gelişen sismik aktiviteye bağlı gelişebilecek olası tsunaminin etkisinin, Marmaris’in konumu ve jeomorfolojik özellikleri dikkate alındığında önemsiz olacağı değerlendirmesinde bulundu. Marmaris Ticaret Odası Meclis Toplantı Odası'nda gerçekleştirilen toplantı da Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Semih Gürsu meclis üyelerine sunum yaptı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Semih Gürsu...

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Semih Gürsu, Santorini Adası ve çevresinde gelişen sismik aktiviteye bağlı gelişebilecek olası tsunaminin etkisinin, Marmaris’in konumu ve jeomorfolojik özellikleri dikkate alındığında önemsiz olacağı değerlendirmesinde bulundu. Marmaris Ticaret Odası Meclis Toplantı Odası'nda gerçekleştirilen toplantı da Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Semih Gürsu meclis üyelerine sunum yaptı.

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