Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın Balıkesir Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu'yu makamında ziyaret etti.

Akademik çalışmalar ve projeler masada

Ziyarette Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, üniversitede yürütülen akademik ve bilimsel çalışmalar, son dönemde hayata geçirilen akademik atılımlar ile devam eden bilimsel projeler hakkında Yalçın'a detaylı bilgi verdi. Görüşmede, üniversitenin eğitim-araştırma kapasitesi ve projelerin geleceğe dönük katkıları ele alındı.

Teknokent incelemesi ve heyet

Yalçın ve beraberindeki heyet, ziyaretin ardından Balıkesir Üniversitesi Teknokent'te incelemelerde bulundu. Heyet, Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu ve BAÜN Teknokent Genel Müdürü Öğr. Gör. Burcu Aydemir'den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, AK Parti MKYK Üyeleri ve İnsan Hakları Başkan Yardımcıları Mehmet Umur ile Arzu Silin Günaydın, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, AK Parti Gençlik Kolları MYK Üyesi ve İnsan Hakları Başkanı Pırıl Özçelik yer aldı. Ayrıca Rektör yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murt Doğdubay ve Prof. Dr. Fatih Satıl da ziyaret sırasında hazır bulundu.

Ziyaret, taraflar arasında karşılıklı iyi dileklerin iletilmesiyle son buldu.

