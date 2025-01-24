Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Rektör Dalgar, Anadolu Ajansı’nın Yılın Kareleri Oylamasında

Uşak Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak destek verdi. Bu oylama, Türkiye'deki önemli haber anlarını ve görsellerini değerlendirmek amacıyla her yıl gerçekleştirilmektedir.

Prof. Dr. Dalgar, oylamaya katılımının önemine değinerek, bu tür etkinliklerin basının gücünü ve etkinliğini göstermenin yanı sıra, sanat ve fotoğrafçılığa olan katkılarının da altını çizdi. Oylama sonuçlarının halkla paylaşılacağı tarih merakla bekleniyor.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.