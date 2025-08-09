DOLAR
Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan Doğum Gününde Çanakkale'de Anıldı

Merhum Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan, doğumunun 90. yılında Çanakkale'de düzenlenen etkinlikle yad edildi.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 14:16
Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan Doğum Gününde Anıldı

İlmi, akademik, kültürel eserleri ve sosyal çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan, "Doğuş Azebler İşrak İbadeti" etkinliğinde anıldı.

Mahmud Esad Coşan Vakfı (MEC Vakfı) tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen ve sabah namazıyla başlayan buluşmaya yaklaşık 10 bin davetli katıldı. Etkinlik, "Dost ve Müttefik Olarak Allah Yeter" temasıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikten Görüntüler

Vakıf yetkilisi Adil Yücel Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun büyük bir kalabalıkla gerçekleştiğini aktararak, "Azebler Namazgahı'nda programımız bu yıl üçüncü kez yapılıyor. Geçtiğimiz senelerde de benzer bir kalabalıkla gerçekleştirmiştik. Bu sene daha da fazla bir katılım oldu," dedi.

Azebler Namazgahı'nın tarihi önemine değinen Genç, "Çanakkale'de, Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan hocamızın doğduğu topraklar burası ve kendisini doğumunun 90. yılında yad ediyoruz. Osmanlı Devleti'nin ve Türkiye sınırları içindeki en eski namazgah olarak bilinen mekan, sefere çıkan Osmanlı donanmasına mensup Azebler'in dini ibadetlerini yapmaları için inşa edilmiştir," ifadelerini kullandı.

Birlikte Yad Etme İmkanları

Katılımcıların bu özel mekanda bir araya geldiğini vurgulayan Genç, Türkiye'nin 81 ilinden otobüslerle gelen misafirlerin yanı sıra yurtdışından da gelenlerin bulunduğunu belirtti.

Yad programı boyunca, Kur'an-ı Kerim tilavetleri, dualar ve ilahilerle, Coşan'ın kendi sesinden konuşmaları dinlendi. Etkinlik, güneşin doğmasıyla birlikte kılınan işrak namazıyla sona erdi.

Hayırsever Esnaf ve İkramlar

Organizasyon sürecinde yerel esnafın güler yüzlülükle karşılandığını ifade eden Genç, böyle bir etkinliği gerçekleştirmek için çok sayıda yasal izin alınması gerektiğini kaydetti. Katılımcılara çorba, glutensiz ekmek, soğuk su ve şerbet ikram edilerek misafirperverlik gösterildi.

Etkinliğin tamamlanmasının ardından, Azebler Namazgahı ve çevresi gönüllüler tarafından temizlendi. Bu anlamlı anma etkinliği, Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan'ın akademik ve manevi mirasını yaşatmaya devam ediyor.

