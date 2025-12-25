Prof. Dr. Mutlu Özcan'a TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü — Diş Hekimliğinde Gurur

Prof. Dr. Mutlu Özcan, diş hekimliğindeki çalışmalarıyla verilen TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü'ne layık görüldü. Ödül, 23 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edildi.

Külliye'de ödül töreni

TÜBA tarafından bilim ve teknoloji alanındaki öncü çalışmaları nedeniyle verilen ödül, Özcan'ın yüksek performanslı seramik malzemelerin klinik uygulamaları ve dijital teknoloji alanındaki çalışmaları gerekçe gösterilerek sunuldu. Özcan, törende ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

Kocaeli'de öğrencilerle buluşma

Zürih Üniversitesi Diş Hekimliği Merkezi Direktörü olarak görev yapan Özcan, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne konuk oldu. Özcan, "Yeni Teknolojiler ve Diş Hekimliğinde Minimal İnvaziv Rekonstrüksiyonlar" başlıklı sunumuyla öğrencilere bilgi verdi.

Ödülün anlamı ve akademik başarı

Program sonrası gazetecilere konuşan Özcan, "Birçok ülkede çeşitli ödüller kazandım ama ülkemden aldığım bu ödülün, kariyerim ve hayatımda çok önemli bir yeri var" diyerek duyduğu gururu dile getirdi. Çalışmalarının malzemeler, teknolojiler ve klinik protokoller üzerine yoğunlaştığını belirtti.

Özcan, akademik performansının ödülde belirleyici olduğunu söyleyerek 950'den fazla makale'sinin bulunduğunu aktardı ve törende yaşadığı anı unutulmaz olarak nitelendirdi.

Eğitim, araştırma ve gelecek hedefleri

Özcan, Türkiye'nin diş hekimliğinde klinik tecrübe açısından güçlü olduğunu vurguladı ve "Eğitimimizin son derece kuvvetli olduğuna inanıyorum" dedi. Araştırma altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini belirterek ülke içindeki temaslarını sürdüreceğini ifade etti.

Gelecek hedefleri hakkında "Ben bir protez uzmanıyım. Materyal bilimi ve teknoloji her zaman ilgimi çekmiştir. Bundan sonraki hedefim daha çok koruyucu uygulamalar. Hastaların ekonomik yükünü azaltacak inovatif fikirler geliştirmek olacak" diye konuştu.

Üniversite yetkililerinin değerlendirmesi

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Talip Emiroğlu, Özcan'ın başarısının ilham verici olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanlığı himayelerinde TÜBA tarafından verilen 2025 Uluslararası Akademi Ödülleri kapsamında ödül alan Sayın Prof. Dr. Mutlu Özcan’ı akademisyenlerimiz ve öğrencilerle buluşturmamız bizim için gurur kaynağıdır" dedi.

Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas ise Özcan'ı ağırlamaktan onur duyduklarını ve işbirliğinin üniversitenin hedeflerine katkı sağlayacağını söyledi.

PROF. DR. MUTLU ÖZCAN