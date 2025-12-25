DOLAR
Prof. Dr. Mutlu Özcan’e TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü — Külliye’de Onur

TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü, Prof. Dr. Mutlu Özcan’a klinik seramikler ve dijital diş hekimliği çalışmaları nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde takdim edildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 10:16
Prof. Dr. Mutlu Özcan'e TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü — Külliye'de Onur

Prof. Dr. Mutlu Özcan’e TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü — Külliye’de Onur

Külliye’de ödül töreni

Prof. Dr. Mutlu Özcan, diş hekimliğinde yüksek performanslı seramik malzemelerin klinik uygulamaları ve dijital teknoloji alanındaki öncü çalışmaları nedeniyle TÜBA Uluslararası Akademi Ödülüne layık görüldü. Ödül, 23 Aralık’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edildi.

Kariyerinde özel bir yer

Zürih Üniversitesi Diş Hekimliği Merkezi Direktörü olan Prof. Dr. Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada yurt dışında pek çok ödül aldığını ancak "ülkemden aldığım bu ödülün, kariyerim ve hayatımda çok önemli bir yeri var" diyerek memnuniyetini dile getirdi. Özcan, çalışmalarının ağırlıklı olarak malzemeler ve teknolojilerin uygulamaları üzerine olduğuna işaret etti.

Kocaeli’de öğrencilere sunum

Prof. Dr. Özcan, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde "Yeni Teknolojiler ve Diş Hekimliğinde Minimal İnvaziv Rekonstrüksiyonlar" başlıklı sunumuyla öğrencilerle buluştu ve deneyimlerini paylaştı.

Çalışmaları ve akademik performansı

Özcan, ödüle layık görülmesinde buluşları, geliştirdiği yöntemler ve klinik protokollerin öne çıktığını belirtti. Ayrıca sahip olduğu 950’den fazla makalesinin akademik performansında belirleyici olduğunu vurguladı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki törenin kendisi için unutulmaz bir an olduğunu söyledi.

Eğitim, araştırma ve hedefler

Prof. Dr. Özcan, Türkiye’de diş hekimliği eğitiminin pratik tecrübe açısından güçlü olduğunu; ancak araştırma altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Öğrencilerin hızlı teknolojik değişimlere hazırlıklı olmaları gerektiğini belirterek "Sürekli eğitim, mezuniyet sonrası eğitim" kavramlarının önemine dikkat çekti. Geleceğe yönelik hedeflerini ise koruyucu uygulamalara ve hastaların ekonomik yükünü azaltacak inovatif fikirlere yoğunlaşmak olarak açıkladı.

Üniversite yöneticilerinin değerlendirmesi

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Talip Emiroğlu, Prof. Dr. Özcan’ın başarısının akademisyenler ve öğrenciler için ilham verici olduğunu belirtti. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas ise Özcan’ı ağırlamaktan büyük onur duyduklarını ve işbirliğinin üniversitenin hedeflerine katkı sağlayacağını söyledi.

Külliye'de ödül alan bilim insanı Prof. Dr. Özcan: "Bu ödülün kariyerimde çok önemli bir yeri var"

Külliye'de ödül alan bilim insanı Prof. Dr. Özcan: "Bu ödülün kariyerimde çok önemli bir yeri var"

