Prof. Dr. Nabi Avcı, Fethi Gemuhluoğlu’nu Anlattı

Fethi Gemuhluoğlu Dostluk Grubu tarafından düzenlenen "Fethi Gemuhluoğlu Anısına Dostluk Konuşmaları" programında, Prof. Dr. Nabi Avcı, genç hukukçulara Fransız yazar Jacques Verges'nin "Savunma Saldırıyor" kitabını tavsiye etti.

Hekimbaşı Av Köşkü'nde, avukat Ahmet Yılmaz moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte kültür, sanat ve edebiyat alanından pek çok isim bir araya geldi. Avcı, Fethi Gemuhluoğlu’nu ilk olarak lise birinci sınıf öğrencisiyken tanıdığını ifade ederek, "Türkpetrol Vakfının İstanbul'daki ofisine ziyarete gitmiştim. Yaz tatillerinde İstanbul'a geldikçe yanına gittim" dedi.

Dostluk Halkaları ve Sohbetlerin Derinliği

Avcı, Fethi Gemuhluoğlu'nun Ankara'da farklı dostluk gruplarına sahip olduğunu belirterek şunları kaydetti: "O dönem küçüklüğümden istifade ederek birkaç farklı halkaya dahil olabiliyordum. Herkesin sanki orada başkası yokmuş gibi sadece sizinle konuşuyormuş gibi bir duyguya kapıldığı sohbetler oluyordu. O akşamları Kızılay'daki Girgin Kıraathanesi’nde oluşan küçük sohbet halkasında, yalnızca söyledikleriyle değil, neyi, nasıl, kime, neden söylediğini de hissederdiniz".

Gazze'de Soykırım Üzerine Çalışmalar

Programda Gazze'de yaşanan soykırıma dair yürüttükleri bir çalışmadan da bahseden Avcı, "Her Buber'e açık mektup" çerçevesinde Martin Buber'in düşüncelerine değindi. Buber, ilk Siyonistlerden biri olarak bilinirken, güçlü bir varoluşçuluk temsilcisi olarak tanınır.

Efraim Kişon’un Hikayesiyle İyimserlik Teması

Avcı, İsrailli ünlü mizah yazarı Efraim Kişon'un "Hasta ile profesörün konuşması" adlı hikayesini de aktararak, "Hasta, gurbette yaşarken komşularına zarar vermemek adına kaygılar içinde kendisine yapılan teşhis üzerine profesöre başvuruyor. Profesör de, 'Böyle bir 40 sene daha yaşarsın' diyor" şeklinde anlattı.

Etkinliğin sonunda, Fethi Gemuhluoğlu’nun oğlu Ali Gemuhluoğlu tarafından hazırlanan babasının 1955’te yaptığı "Dostluk Üzerine" konuşmasının yapay zeka podcasti dinletildi.

Fethi Gemuhluoğlu Kimdir?

Fethi Gemuhluoğlu, 1922 yılında Kadıköy Göztepe’de dünyaya geldi. Almanya’da 2 yıl serbest gazeteci olarak çalışan yazar, 1965-1966 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı'nda özel kalem müdürlüğü yaptı. 5 Ekim 1977’de İstanbul'da hayatını kaybeden Gemuhluoğlu, yaşamı boyunca dostluğu, iyiliği ve insan ilişkilerini öne çıkaran eserler kaleme alarak önemli bir miras bıraktı.

Prof. Dr. Nabi Avcı, Fethi Gemuhluoğlu Dostluk Grubu tarafından düzenlenen "Fethi Gemuhluoğlu Anısına Dostluk Konuşmaları" programının konuğu oldu.

Prof. Dr. Nabi Avcı, Fethi Gemuhluoğlu Dostluk Grubu tarafından düzenlenen "Fethi Gemuhluoğlu Anısına Dostluk Konuşmaları" programının konuğu oldu.