Prof. Dr. Naci Görür Kütahya'nın Deprem Riskini Aydınlattı

Prof. Dr. Naci Görür Kütahya'nın Depremselliğini Aydınlattı

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kütahya'nın artan yapılaşması ve deprem riski üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Deprem Riski ve Kütahya'nın Durumu

Kütahya'nın tarihsel olarak büyük depremlere maruz kaldığını belirten Görür, "Kütahya bir deprem kenti. Bu bölge, doğudaki doğrultu atımlı faylar ile batıdaki graben ve horst sistemleri arasında bir geçiş noktasıdır. Diri fayların konsantre olması nedeniyle büyük depremler üretebilir" dedi.

Yapılaşmada Dikkat Gerekenler

Görür, Kütahya'nın yanlış yapılaşma eğiliminde olduğunu belirterek, "Kütahya, düz alanlarda grabenin tavan bloku üzerinde konforlu evler inşa etmeye çalışıyor, bu riskli bir yaklaşım. Öncelikle, mikro bölgeleme çalışmalarına ihtiyaç var" açıklamasında bulundu.

Öneriler ve Çözüm Önerileri

Kütahya'daki yapıların deprem riskini azaltmak için, yer altı ve yer üstü dinamiklerin belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Görür, "Tehlike haritaları hazırlanarak, bu veriler doğrultusunda kentin yönetilmesi için yetkililere sunulmalıdır" dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İnşaat Mühendisleri Odası Kütahya Temsilciliği, Mimarlar Odası, Kütahya Belediyesi ile Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kütahya'nın Depremselliği ve Depreme Dirençli Kütahya" başlıklı programa katıldı. Görür, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.