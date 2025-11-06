Prof. Dr. Orhan Şen Uyardı: Radyolojik Tetkik Olmadan Masaj Yaptırmayın

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, son yıllarda artan eklem ağrıları nedeniyle masaja yönelimin arttığını ancak bilinçsiz uygulamaların ciddi riskler taşıdığını İhlas Haber Ajansı'na açıkladı.

"Elinizde radyolojik tetkik olmadan herhangi bir masaj yaptırmayın" uyarısında bulunan Şen, tanı doğruluğunun tedavi sürecinde belirleyici olduğunu kaydetti. "Bir kişi 'Boynum, omuzum ve ensem ağrıyor' deyince siz onun MR'ına bakıp boyun fıtığına yönelik bir fizik tedavi protokolü veya masaj uygulatırsanız hasta hiçbir tedavi görmez."

"Felç kalabilirsiniz"

Uyarılarını sürdüren Şen, örnek vererek riskleri anlattı: "Bir kişinin yine omzunda darlık varsa ve ardından berber koltuğunda veya tanıdığı birisine masaj yaptırırsa hasta bir anda boyunca aşağı felç kalabiliyor." Ayrıca, "Şu anda en hafif kişi 45-50 kilogram ağırlığında. Eğer sizde kemik erimesi varsa bu durumda omurga kemiğiniz kırılıp felç kalabilirsiniz" diye konuştu.

Masaj türlerine dikkat

Prof. Dr. Şen, sağlıklı kişilere yönelik masajlarda bile dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "Masaj eğer kas dokusuna yönelik yapılıyorsa onda sıkıntı yok. Ancak kemik dokusuna baskı yapacak, çekme-germe hareketleriyle bir masaj yapılıyorsa onda da sakatlanma oranı yüksek. Dikkat edilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı kaynaklı açıklamalar, masaj öncesi doğru tanı ve radyolojik incelemenin önemini bir kez daha ortaya koydu.

