Prof. Dr. Sezai Yılmaz’a TGC Sedat Simavi Ödülü: Çapraz Karaciğer Naklinde Öncü

Prof. Dr. Sezai Yılmaz, "Çoklu Verici Değişimlerinin Boyut Uyumsuzluğunda Artan Rolü: İlk İki 5’li ve İlk 6’lı Çapraz Karaciğer Nakilleri" çalışmasıyla TGC Sedat Simavi Sağlık Bilimleri Ödülü'ne layık görüldü.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 14:09
İnönü Üniversitesi'nden dünyaya örnek çalışmalar

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Sedat Simavi Ödülleri Töreni'nde 9 dalda 18 ödül verildi. İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, "Çoklu Verici Değişimlerinin Boyut Uyumsuzluğunda Artan Rolü: İlk İki 5’li ve İlk 6’lı Çapraz Karaciğer Nakilleri" başlıklı çalışmasıyla Sağlık Bilimleri alanında ödüle değer görüldü.

Ödül takdimi sonrası konuşan Yılmaz, "Ülkemizin bu saygın ödülünün tarafıma verilmesini kararlaştıran sayın jüri üyelerine, TGC Başkanı ve yönetim kuruluna şükranlarımı sunuyorum" dedi.

İnönü Üniversitesi'nin çapraz nakillerdeki öncülüğüne değinen Yılmaz, "Organ bağışı ülkemizin en önemli sorunlarından biridir. Gelişmiş ülkelerdeki organ bağış oranlarının beşte birine sahibiz. Organ bekleyen hastalar için çözüm canlı vericilerle aşılmaktadır. Canlı vericisi olan hastaların da ancak 1/3’ü uyumlu vericilere sahiptir" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, çözümü şu şekilde açıkladı: "Çapraz karaciğer nakli ile uyumsuz canlı donörü olan hastalara organ nakli şansı sunuyoruz. 2’li çaprazların yerine çoklu çaprazlarla daha fazla hastaya ümit olabiliyoruz. 4’lü, 5’li, 6’lı ve 7’li çaprazlar dünyada sadece Malatya İnönü Üniversitesi’nde yapılabiliyor. Tüm dünyada yapılan çapraz karaciğer nakillerinden daha fazlası Malatya’da gerçekleştirildi. Kısacası, İnönü Üniversitesi çapraz karaciğer nakillerinde küresel öncüdür".

Prof. Dr. Sezai Yılmaz’a ödülü TGC Başkanı Vahap Munyar ile Sağlık Bilimleri Seçici Kurul Üyesi Prof. Dr. Berrak Çağlayan Yeğen takdim etti.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, törende Yılmaz'ı yalnız bırakmadı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu yıl 49’uncusu düzenlenen Sedat Simavi Ödülleri kapsamında, Üniversitemiz Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürümüz Prof. Dr. Sezai Yılmaz’ın \"Çoklu Verici Değişimlerinin Boyut Uyumsuzluğunda Artan Rolü: İlk İki 5’li ve İlk 6’lı Çapraz Karaciğer Nakilleri\" başlıklı kıymetli çalışmasıyla Sağlık Bilimleri Ödülü’ne layık görülmesi hepimizi gururlandırdı" dedi ve gazetecilikten radyo-televizyona, edebiyattan fen ve sosyal bilimlere, karikatürden spora kadar farklı alanlarda ödül almaya hak kazanan tüm isimleri içtenlikle tebrik etti.

