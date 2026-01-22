Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak: "Türk bayrağı özgürlük destanıdır"

DPÜ Rektörü Kızıltoprak, ay yıldızlı sancağın tarihî ve varoluşsal anlamına dikkat çekti

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Türk bayrağının taşıdığı tarihî ve manevi derinliğe ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kızıltoprak, sözlerine "Türk bayrağı özgürlük destanıdır" ifadesiyle başladı.

Rektör Kızıltoprak, ay yıldızlı al sancağın yalnızca bir sembol olmadığını; Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin kanla yazılmış bir destanı olduğunu vurgulayarak, geçmişten günümüze ulaşan mirası özetledi. Kızıltoprak, bu mirası şöyle dile getirdi: "Bayrağımız, Malazgirt’te, Çanakkale’de, Sakarya’da ve Kurtuluş Savaşı’nda toprağa düşen şehitlerimizin kanıyla yoğrulmuş kutsal bir emanettir. O kırmızı renk sıradan bir boya değil, ‘Ya istiklal ya ölüm’ diye haykıran kahramanların pak kanıdır."

Batı ülkelerindeki bayrak algısıyla Türk bayrağı arasındaki farklara da değinen Kızıltoprak, birçok ülkede bayrakların daha çok estetik veya tarihî bir armanın ifadesi olarak görüldüğünü, oysa Türk bayrağının varoluşsal ve koruyucu bir anlam taşıdığını belirtti. Kızıltoprak bu noktayı şu sözlerle özetledi: "Türk bayrağı, pasif bir sembol değil, uğruna can verilen, indirilmesine asla müsamaha gösterilmeyen aktif bir direniş ve aidiyet simgesidir."

Şehit sancağı ve fedakârlık teması üzerine konuşan Kızıltoprak, Kütahya’daki Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtına işaret ederek, "cephede sancak yere düşmesin" diye canını feda eden sancaktarların, milletin bayrağa verdiği değerin en somut göstergesi olduğunu söyledi. Bu anlayışın, bayrağın namus, onur ve vatanla eşdeğer görüldüğü köklü bir kültürün ifadesi olduğunu ekledi.

Günümüz küresel gelişmeleri çerçevesinde Türk bayrağının milli birlik ve egemenliğin en güçlü sembolü olmaya devam ettiğini belirten Kızıltoprak, "Al bayrağımız genç nesillere bir miras, dış tehditlere karşı ise açık bir uyarıdır. Bu vatan toprağına göz dikenler, bu sancağın gölgesinde bozguna uğramaya mahkûmdur" diye konuştu.

Açıklamasını şehitleri rahmetle anarak tamamlayan Kızıltoprak, Türk bayrağının ebediyen dalgalanacağı ve Türk milletinin bağımsızlık iradesinin en yüce nişanesi olmaya devam edeceğini vurguladı.

