Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak: 'Türk Bayrağı Özgürlük Destanıdır'

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Türk bayrağının tarihî ve manevi anlamını 'özgürlük destanı' olarak tanımladı, bayrağın ebedî değeri vurgulandı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 20:50
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 20:50
Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak: 'Türk Bayrağı Özgürlük Destanıdır'

Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak: "Türk bayrağı özgürlük destanıdır"

DPÜ Rektörü Kızıltoprak, ay yıldızlı sancağın tarihî ve varoluşsal anlamına dikkat çekti

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Türk bayrağının taşıdığı tarihî ve manevi derinliğe ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kızıltoprak, sözlerine "Türk bayrağı özgürlük destanıdır" ifadesiyle başladı.

Rektör Kızıltoprak, ay yıldızlı al sancağın yalnızca bir sembol olmadığını; Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin kanla yazılmış bir destanı olduğunu vurgulayarak, geçmişten günümüze ulaşan mirası özetledi. Kızıltoprak, bu mirası şöyle dile getirdi: "Bayrağımız, Malazgirt’te, Çanakkale’de, Sakarya’da ve Kurtuluş Savaşı’nda toprağa düşen şehitlerimizin kanıyla yoğrulmuş kutsal bir emanettir. O kırmızı renk sıradan bir boya değil, ‘Ya istiklal ya ölüm’ diye haykıran kahramanların pak kanıdır."

Batı ülkelerindeki bayrak algısıyla Türk bayrağı arasındaki farklara da değinen Kızıltoprak, birçok ülkede bayrakların daha çok estetik veya tarihî bir armanın ifadesi olarak görüldüğünü, oysa Türk bayrağının varoluşsal ve koruyucu bir anlam taşıdığını belirtti. Kızıltoprak bu noktayı şu sözlerle özetledi: "Türk bayrağı, pasif bir sembol değil, uğruna can verilen, indirilmesine asla müsamaha gösterilmeyen aktif bir direniş ve aidiyet simgesidir."

Şehit sancağı ve fedakârlık teması üzerine konuşan Kızıltoprak, Kütahya’daki Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtına işaret ederek, "cephede sancak yere düşmesin" diye canını feda eden sancaktarların, milletin bayrağa verdiği değerin en somut göstergesi olduğunu söyledi. Bu anlayışın, bayrağın namus, onur ve vatanla eşdeğer görüldüğü köklü bir kültürün ifadesi olduğunu ekledi.

Günümüz küresel gelişmeleri çerçevesinde Türk bayrağının milli birlik ve egemenliğin en güçlü sembolü olmaya devam ettiğini belirten Kızıltoprak, "Al bayrağımız genç nesillere bir miras, dış tehditlere karşı ise açık bir uyarıdır. Bu vatan toprağına göz dikenler, bu sancağın gölgesinde bozguna uğramaya mahkûmdur" diye konuştu.

Açıklamasını şehitleri rahmetle anarak tamamlayan Kızıltoprak, Türk bayrağının ebediyen dalgalanacağı ve Türk milletinin bağımsızlık iradesinin en yüce nişanesi olmaya devam edeceğini vurguladı.

REKTÖR PROF. DR. SÜLEYMAN KIZILTOPRAK: "TÜRK BAYRAĞI KANLA YAZILAN BİR ÖZGÜRLÜK DESTANIDIR"

REKTÖR PROF. DR. SÜLEYMAN KIZILTOPRAK: "TÜRK BAYRAĞI KANLA YAZILAN BİR ÖZGÜRLÜK DESTANIDIR"

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Melikgazi'de Yarıyıl İngilizce Kampı Başlıyor: 26-30 Ocak Kayıtları Açık
2
Ani Sağırlıkta Zaman Kritik: İşitme Kaybında Acil Müdahale Şart
3
Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak: 'Türk Bayrağı Özgürlük Destanıdır'
4
Yazar Ahmet Turan Alkan Bursa’da toprağa verildi
5
İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Akşam Saatlerinde Yüzde 81'e Ulaştı
6
İBB Kreşinde İstismar ve Darp İddiası: Eyüpsultan Ailesi Şikayetçi
7
İsmail Özdemir: Sarız'ın Kalkınma Projeleri Tamamlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları